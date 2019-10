Column: Aston Martin moet geen McLarens bouwen

Met de 'meh' van McLaren.

Al decennialang kunnen heren (m/v) van stand met een dikke beurs en een voorliefde voor de Britse stijl terecht bij Aston Martin om passend vervoer te regelen. Aston Martin, een trots traditiemerk zo Brits als strak in je op Savile Row gemaakte maatpak aardbeien met slagroom bikken bij het tannis op Wimbledon. Niet voor niks zijn Aston Martins van verschillend pluimage het favoriete vervoer van Brit par excellence James Bond.

Om een dergelijk instituut te worden zijn er in Groot-Brittanië wel een paar vereisten. Ten eerste moet je zoals het heurt wel een paar keer failliet gaan, anders kan je niet laten zien dat je plucky genoeg bent om weer uit het dal op te krabbelen. Daarnaast moet je liefst zo min mogelijk veranderen aan het recept van je product. Is een Morgan nog een Morgan als het chassis niet van hout is gemaakt? Is een London Taxi Cab nog een London Taxi Cab als het een Nissan is? I think not…

Tot nu toe heeft Aston Martin zich prima gehouden aan deze prerequisites. Een Aston is niet per se technologisch perfect als een Porsche, zo lichtvoetig als een Ferrari of zo flamboyant als een Lambo. Tuurlijk al deze eigenschappen zijn wel in zekere mate aanwezig, maar een Aston is vooral een gedestingeerde mokerhamer. Oneerbiedig zou je het een musclecar kunnen noemen, maar dan wel eentje met stijl en klasse.

Auto’s als de DB4, DB5, DB6, DB7, DB9 en DB11 passen allemaal prima in deze omschrijving. Nog beter passen de oude Vantage (die uitblonk in The Living Daylights en een glorieuze comeback zal maken in de nieuwe Bondfilm), de V8 Vantage Le Mans V600, de V12 Vanquish, de nieuwe Vanquish en de DBS Superleggera. Stuk voor stuk heerlijke GT’s die brute spierbundels combineren met dat ongrijpbare maar oh zo duidelijk aanwezige randje Britse klasse. Het British Empire is misschien een schim van wat het geweest is, maar bij de aanblik van een Aston kan je dat spontaan vergeten.

Maar helaas! Er staat een ongekende tragedie op het punt zich te ontvouwen. Aston Martin is namelijk van plan McLarens te gaan maken. Nou ja, niet lettelijk natuurlijk, maar kijk maar eens naar die nieuwe Valkyrie en Valhalla. Als iemand zou zeggen dat ze uit Woking komen, zou je het zo geloven, toch? Een beetje generiek design, gedreven door aerodynamica met louter nog een goedkope suggestie van ouderwetse Aston Martin design cues.

Nou is het allemaal nog wel te begrijpen in het geval van de Valkyrie. Dit projectje, opgestart in samenwerking met Red Bull Racing met bemoeienis van Adrian Newey, kan je bijna letterlijk zien als de McLaren F1 van vandaag de dag. Dat je voor zo’n auto geen concessies doet om er een breed grijnzende Aston-grille op te schroeven is evident. Maar na de Valkyrie komt er dus ook de Valhalla. Voordat je het weet worden de ‘traditionele’ GT’s verdrongen…

Dat zou in mijn ogen eeuwig zonde zijn. Zeker ook omdat McLaren zelf al 5.286 modellen maakt. Aston Martin heeft daar niet zoveel aan toe te voegen als je het mij vraagt. Blijf gewoon nog een paar honderd jaar die heerlijke, stijlvolle doch onbehouwen GT’s maken. Zo heurt dat immers, in de Britse traditie.