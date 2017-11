Ferrari dreigt met vertrek uit Formule 1

Pittige woorden van Sergio Marchionne.

Eerder deze week werd het motorenreglement vanaf 2021 bekendgemaakt. Niet alle raceteams zijn te spreken over de plannen van de FIA. Teambaas Sergio Marchionne van Scuderia Ferrari liet het er niet bij zitten. Tijdens een aandeelhoudersvergadering sprak de FCA CEO over een mogelijk vertrek uit de F1 na 2021 als de regels niet veranderen. De uitspraak is opvallend te noemen, aangezien Ferrari al sinds de oprichting van de raceklasse onderdeel is van de F1.

Marchionne gaf aan dat Ferrari niets te zoeken heeft in de F1, als het merk haar positie in de markt niet kan versterken. Een eventueel vertrek zou op termijn financieel meer kunnen opleveren voor Ferrari.

De dreigende taal van de teambaas en FCA CEO zullen Liberty Media aan het denken zetten. Ferrari hoort immers bij het meubilair van de Formule 1. Volgende week gaat Liberty Media om de tafel zitten om te praten over het nieuwe motorenreglement. Analist Max Warburton van Sanford C. Bernstein weet de kwestie mooi te verwoorden. “De F1 heeft Ferrari meer nodig, dan Ferrari de F1.” (via Bloomberg)

Foto: M. Schumacher in de Ferrari F2005