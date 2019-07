Koop deze rampenerende rice rocket

Snel en sowieso ook furieus.

De Honda NSX heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een mythische auto, zeker onder lieden als @willeme. Om zijn geloof in JDM te beleiden beent hij vijf keer per dag van zijn werkplek naar een aparte ruimte op ons kantoor, alwaar hij op de knieën gaat in de richting van Mount Fuji terwijl Initial D geprojecteerd wordt op de muur. Maar ook als je niet alle varianten van de Nissan Stagea kent, weet je als autoliefhebber dat de NSX respect verdient.

Het was in die tijd ‘de (veel) betere Ferrari 348 voor minder geld’, maar eigenlijk was dat veel te weinig eer voor de NSX. Mede door de goede werken van Ayrton Senna was de NSX niet gewoon beter, maar veruit superieur aan die traktor uit Italië. Alleen die badge appeal, dat was natuurlijk de valkuil voor de NSX. Zelfs als er Acura opstond, zoals in Amerika het geval was, had je toch wat uit te leggen aan je rijke matties als je met zo’n NSX aan kwam zetten.

Inmiddels is de opper-Honda al lang over deze infantiele bezwaren heengegroeid en uitgegroeid tot een prijzige (toekomstige) klassieker. Maar in de tussentijd zijn er ook een aantal NSX-en ten prooi gevallen aan verswekkering. Een van die auto’s is dit vroege exemplaar uit 1991, die een widebodykit van BSM is aangemeten, inclusief wat lijkt op de achterlichten van een heuse Lambo Diablo. Daarnaast is de auto voorzien van wat motormods zoals een CT Engineering supercharger, chippie en de epische uitlaten. Omdat Senna’s werk kennelijk nog beter kon, zijn er ook Zeal FX coilovers en Enkei wielen gemonteerd. Tenslotte is er uiteraard ook een dikke stereo voor die extra dikke beats.

De witte Japanner levert dankzij de Supercharger enorm veel pk’s, zoals je kan zien dankzij een dyno-uitdraai. Met 39.900 mijl achter de rug zou het best eens een buitenkansje kunnen worden, tenzij mensen het zien zitten te betalen voor tuning. De laatste keer dat dat gebeurde kunnen we ons niet herinneren. In de gaten houden en bieden maar dus.