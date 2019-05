Twee maal Japanse heilige graal te veil

Dit kan nog weleens een dure exercitie worden.

Van de Japanse sportwagens uit de jaren ’90 staat er eentje ver boven de andere uit. Waar de meeste merken achter BMW en Porsche aangingen, stelde Honda zich een hoger doel voor: Ferrari. De Honda NSX moest aanzienlijk beter worden dan de instap-Ferrari van dat moment. Zeer ambitieuze doelstellingen, voor een bedrijf dat zich voornamelijk bezighield met het bouwen van modale middenklassers als de Civic en Accord.

Zoals eigenlijk altijd het geval is met Japanse sportwagens, was de NSX er in een enorm aantal varianten. Je kon hem bestellen met een handbak of automaat en vanaf 1995 kon je naast de Coupé ook kiezen voor een Targa. In Europa moesten we het doen met die versies. In Japan waren er aanzienlijk meer variaties leverbaar. De heilige graal is, uiteraard, de ‘Type-R’.

In 1992 werd de eerste NSX Type R geïntroduceerd. In een toekomstige Special zullen we dieper op de materie ingaan, maar het was een soort ‘Carrera RS’ van Honda. Lichter, iets meer vermogen en serieuzere hardware. Tien jaar later was de Honda NSX nog altijd in productie. De NSX was net gefacelift en in de tussentijd iets aangekomen qua gewicht. Hoogste tijd voor wederom een Type-R variant.

Van alle NSX’en zijn deze twee het meest gewild. Goed nieuws als je twee parkeerplaatsen over hebt, maar nog geen NSX. Binnenkort worden er namelijk twee geveild. Een NSX Type-R van de eerste én de tweede generatie!

De NSX Type-R uit 1995 (NA1 voor intimi) is gespoten in Grand Prix White (volgens de verkoper) en heeft slechts 859 kilometer op de teller staan. De NSX Type-R uit 2002 (NA2) heeft de traditionele Championship White lak en heeft nog minder kilometers op de klok: 560 kilometer.

De auto’s worden te veil aangeboden door BH Auctions. De NSX Type-R uit 1992 moet tussen 227.000 en 272.000 dollar opbrengen. Voor de NSX-R uit 2002 zul je iets meer geld meenemen, de schatting van de opbrengst is 345.00 tot 436.000 dollar.

