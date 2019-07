Mercedes: “Lewis Hamilton moet je admireren”

Nou ja, als zij het zeggen...

Dan bepalen wij dat potverdikke zelf wel! Want laten we eerlijk zijn, Lil’ Lewis zakte afgelopen weekend voor het eerst in tijden opzichtig door het ijs in Hockenheim. In gewonnen positie glibberde hij de baan af, waarna een pitstop van 50 seconden volgde. Daarna had HAM wonder boven wonder alsnog uitzicht op het podium, maar toen ook dat perspectief verdween door de knotsgekke ontwikkelingen in de race, had LH44 er geen zin meer in.

Dat laatste schreven we zondag al, maar toen was het nog eigen inschatting. Inmiddels weten we het zeker: Lewis reed met de bokkenpruik op. Hij heeft zijn team over de radio zelfs voorgesteld om de auto maar de pitbox in te sturen, omdat doorrijden in zijn ogen geen zin had. Maar strateeg Peter ‘Bono’ Bonnington zag dat niet zitten en spoorde HAM aan toch door te rijden:

Negative, Lewis, negative.

Lewis deed vervolgens wat hem gevraagd werd, hoewel het heilige vuur er wel uit was. De trage Hazen bleven LH44 bijvoorbeeld voor. Uiteindelijk kreeg de kampioen toch nog twee puntjes voor de moeite, omdat de Alfa’s gediskwalificeerd werden. Ondanks dit alles vindt teambaas Toto Wolff dat we admiratie voor Hamilton moeten hebben, vanwege diens tomeloze inzet ondanks gebrekkige fitheid:

I think he was not healthy, he wasn’t healthy the whole weekend. But I think he did the most he could to get himself in an okay place for the race. Many of us wouldn’t have considered being in a race car but he did and he did feel better today but he can’t be physically in your best game when you’ve been ill for a few days. Having said that he tried to push through and that needs to be admired.

Ben jij het eens met Toto, of vermoed je net als Nico Rosberg dat Lewis alleen last had van de Lewis-ziekte en een beetje lafjes de handdoek wierp toen het even tegenzat?