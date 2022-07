Dit charmante optrekje in Friesland heeft een hele leuke garage

Niet zozeer vanwege de garage zelf, maar vooral vanwege de inhoud.

Een garage met meerdere liefhebbersauto’s: dat willen we allemaal wel. Dit is alleen niet voor iedereen weggelegd, zelfs al heb je het geld voor meerdere auto’s. Je moet namelijk ook de ruimte hebben. Als je bijvoorbeeld in onze prachtige hoofdstad woont kan dat een dingetje zijn.

Gelukkig zijn er ook delen van het land waar de vierkante meters iets minder schaars zijn. Het hoge noorden bijvoorbeeld. We werden attent gemaakt op een leuk optrekje in het pittoreske Oudwoude. Als je niet weet waar dat ligt, geeft de straatnaam – Foarwei – wel een hint. Inderdaad, dit huis is te vinden in Fryslân.

Het betreft een ouderwetse “schoolmeesterwoning”, die gelegen is tussen de voormalige school en de kerk. Als een dorpsgevoel je ding is: zoek niet verder. In het huis zelf heb je een woonoppervlakte van 165 m² en het staat op een perceel van 650 m².

Waar het in dit artikel natuurlijk om draait is de garage. Het betreft een vrijstaande houten garage van 64 m², die te bereiken is via een “statige oprit”. Die oprit komt uit bij het huis van de buren, maar dat mag de pret niet drukken.

Helaas krijgen we maar één foto van de garage-inhoud te zien, maar daarmee weten we genoeg: dit is de garage van een liefhebber. We zien niet één, maar twee transaxle-Porsches: een grijze 924 en een rode 944. En nee, dit is niet toevallig de garage van @jaapiyo. Die heeft namelijk geen 924. En geen Triumph Spitfire, die we ook nog zien staan op de voorgrond.

Al met al heeft de eigenaar een leuk wagenpark zo. En hij is blijkbaar ook een handige harry die zelf kan sleutelen, want de brug zal er niet voor de sier staan. Als die niet meeverhuist is dit een hartstikke leuk optrekje voor een autoliefhebber.

Voor de meest huizen die we hier op Fundablog laten zien betaal je een bedrag met zes nullen, maar deze keer valt het reuze mee. Friesland is ten slotte niet de duurste provincie om te wonen en dit is ook geen kast van een huis. Deze charmante schoolmeesterwoning kan voor €435.000 van jou zijn.

Met dank aan Luuk voor de tip!

Foto’s: Funda