Koop dit leuke bespaardieseltje op Marktplaats

Bespaardieseltje? Deze Hummer op Marktplaats? Jazeker, deze Hummer is een echt bespaardieseltje. En die kun jij kopen!

Met de huidige benzine- en dieselprijzen is het altijd goed om te kijken of er ergens nog iets te besparen valt. Je kunt een Volkswagen Lupo 3L kopen bijvoorbeeld, die loopt -als het goed is- 1 op 30 en dat scheelt nogal wat slokken aan de pomp. Of je koopt een elektrische auto, al stijgen de elektriciteitsprijzen ook in ras tempo door.

Je kunt ook kiezen voor een goedkope manier van rijden waar je niet 1 2 3 aan zou denken, precies zoals wij dat nu doen. Want ik weet zeker dat jij een Hummer H1 nooit eerder als ‘bespaardieseltje’ hebt betiteld. Nee, wij ook niet.

Tot nu.

Dit bespaardieseltje is belastingvrij

De huidige eigenaar van deze Hummer heeft echt goud in handen. De Hummer H1 is namelijk geregistreerd als oldtimer en is daarom belastingvrij. Dat zit zo; het chassis van de auto stamt uit 1982 en de koets van de H1 is er later opgezet. Maar aangezien voor de RDW de datum van het cassisnummer leidend is, heb je dus een oude auto.

En daarmee wordt de loodzware slurper ineens wél een bespaardieseltje. Reken zelf maar uit, hij is vrijgesteld van wegenbelasting en fijnstofheffing. Ook mag je er een oldtimerverzekering voor afsluiten. Dat brengt de vaste lasten op minder dan 100 euro per jaar, terwijl die normaal zo’n 5000 euro per jaar zijn. Kijk, nou hebben we het ergens over!

Bespaar 50.000 euro in 10 jaar

Of eigenlijk is deze subkop niet helemaal correct, je bespaart in 10 jaar rondrijden met deze Hummer geen 50.000, maar 49.000, want hij kost 100 euro per jaar. Is een klein verschil, maar aangezien we toch graag volledig willen zijn deze aanvulling. Maar die 49.000 piek hoef je niet aan de belastingdienst te schenken als je erin rondrijdt.

En dat geld kun je ook maar beter in je zak houden, aangezien je wel leegloopt op de diesel. De 6.2 liter grote V8 verbruikt namelijk zo’n 25 liter per 100 kilometer. Da’s 1 op 4 en dat is gemeten onder de gunstigste omstandigheden. En oh ja, de aanschafprijs is ook niet mals, de verkoper vraagt er 120.000 euro voor.

Daar krijg je dan wel iets voor. Lederen bekleding, een trekhaak, alarm, elektrische raambediening en een radio bijvoorbeeld. En een vrijstelling om ermee door de milieuzone in grote steden te rijden, want dat mag met je oldtimer. Stel je eens voor, lekker een rondje over de Herengracht in Amsterdam en even halt houden bij nummer 502, zodat je lekker kunt zwaaien naar burgemeester Femke. Is die 120 ruggen al waard, toch?

Maar goed, wil jij dus besparen op je rijdende middelvinger, koop dan dit bespaardieseltje op Marktplaats.

En doe de groeten aan Femke!