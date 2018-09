Koop deze ruige caravan en ga waar je wilt

Er is geen ondergrond waarop de Bruder EXP-6 zich niet thuisvoelt.

Tegenwoordig gebruikt nog maar een fractie van de SUV-rijders de auto om daadwerkelijk onverhard terrein aan te vallen. Nog minder mensen halen het in hun hoofd om tijdens dergelijke expedities een caravan achter hun bolide te hangen. De miniscule groep prettig gestoordelingen die niet vies zijn om met caravan en al de modder in te duiken, vinden in de Bruder EXP-6 hun ideale reispartner.

Wie een enkele blik werpt op het gevaarte, zal vrijwel direct ontdekken dat het een avontuurlijk apparaat is. Niet alleen oogt de buitenzijde bijzonder ruig, de materialen echoën het concept achter de EXP-6 nagenoeg perfect. Bovenop het verzinkte onderstel dat liefst 11 keer het gewicht van de caravan (1.680 kg) kan dragen, rust een 6,7 meter lange koets van composiet. De vier grote banden die de caravan door het terrein moeten loodsen, zijn op hun beurt verbonden aan een luchtgeveerd, voor ieder wiel onafhankelijke ophanging. Met een app op de smartphone kan de bestuurder de bodemvrijheid van de EXP-6 veranderen met in totaal 30 centimeter.

Wie denkt dat een caravan zo ruig als deze tekortkomt op het gebied van luxe, heeft het bij het verkeerde eind. De in Australië gebouwde Bruder EXP-6 heeft namelijk alles dat de kampeerders zich maar kunnen wensen. Van voldoende hoofdruimte dankzij het 2,1 meter hoge plafond tot een uitgebreide badkamer met toilet en douche, evenals een relatief ruime keuken en zelfs een geluidssysteem van Bose, er is voldoende aanwezig voor de inzittenden om zichzelf thuis te laten voelen. En dat terwijl het apparaat vrij gemakkelijk de wildernis kan trotseren!

De Bruder EXP-6 is alweer een tijdje op de markt. Afhankelijk van hoe je de caravan uitrust, kan hij van ongeveer 68.000 dollar tot ruim boven de 100.000 dollar kosten. Een klap geld, maar dan heb je wel een onverwoestbare reispartner in handen.