Lezersvraag: het slechtste auto-advies dat je ooit hebt gekregen?

We maken ons alvast op voor een enorme berg drama.

Wij van Autoblog geven alweer bijna tien jaar advies over allerlei verschillende zaken. Of het nu gaat om welke versnellingsbak je het beste kunt kiezen, de gedetailleerde feiten die je wilt kennen voordat je een bepaalde occasion aan gaat schaffen, of simpelweg wilt weten welke auto het beste bij je huidige situatie past: wij zijn er om je uit de brand te helpen.

Echter, wij zijn niet te naïef om te denken dat iedereen ons advies blind ter harte neemt. In sommige gevallen is het eenvoudiger te luisteren naar mensen in je omgeving, waarvan je overtuigd bent dat ze weten waarover ze spreken. Een gevaarlijke valkuil, want vaak zijn het juist deze figuren die je moet negeren. Had je in de jaren ’80 een oom die tot over zijn oren verliefd was op Alfa Romeo’s en je aanbeveelde zo’n bolide aan te schaffen als eerste auto? We hopen dat je zijn advies eerbiedig hebt afgewezen.

Overigens, het hoeft niet per se een aankoopadvies te zijn. Er zijn miljoenen automobilisten die ieder een eigen kijk hebben op autorijden, dus de kans dat iemand je klinkklare onzin heeft verteld, is buitengewoon groot. Deel hieronder je meest dramatische ervaringen.

Beeld: uitgebrande BMW M6, via @paul_ammerlaan