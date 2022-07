Koop deze supersportieve Bentley Continental op Markplaats

Dit is de duurste Continental van de eerste generatie op Marktplaats, dan weet je dat alvast.

Een W12, vierwielaandrijving, vier zitplaatsen en een cabriodak. Dat zijn niet de beste ingrediënten voor een lichtgewicht auto. Dat is de Bentley Continental GTC dan ook niet. Zeker niet als het om een exemplaar van de eerste generatie gaat.

Toch is er van deze auto een Supersports-versie. Collega @willeme liet deze auto onlangs al de revue passeren in zijn lijstje met supercabrio’s die zwaar over de top zijn maar wel gaaf.

Ondanks het feit dat deze supercabrio vrij zeldzaam is, hebben we nu een exemplaar op Marktplaats aangetroffen. De uiterlijke verschillen met een normale GTC zijn niet enorm groot, maar je kunt ‘m het makkelijkst herkennen aan de grote verticale luchtinlaten in de voorbumper.

Goed, het is dus een Supersports, maar wat houdt dat precies in? Dit was dus een poging van Bentley om de Continental GT sportiever te maken. Uiteraard betekent dit dat je meer power krijgt. De Speed had al 610 pk en 750 Nm koppel, maar in de Supersports levert de machtige W12 630 pk en 800 Nm.

Veel vermogen en koppel maakt een auto nog niet meteen sportief, dus Bentley heeft nog wat zaken aangepast. Zo schakelt de automaat maar liefst 50% sneller en stuurt het centrale differentieel 60% van het koppel naar achteren.

Als klap op de vuurpijl heeft Bentley de Continental GTC ook lichter gemaakt. Mede dankzij carbon stoelen is er maar liefst 90 kg aan gewicht bespaart. Dat is toch gewoon een hele passagier. Helaas is het een druppel op een gloeiende plaat, want er blijft er alsnog 2.395 kg over. Een echte supersporter zal deze auto dus nooit worden.

Je hebt hiermee wél een bloedsnelle en luxe cabrio. De Supersports is ook een stuk exclusiever dan de reguliere Continental GTC. Dat zie je helaas ook terug in het prijskaartje. De aanbieder op Marktplaats wil voor dit exemplaar met een kleine 60.000 km op de klok €119.740 hebben.