Nee! Mansory vergrijpt zich aan de beeldschone Ferrari Monza SP2

Een Mansory-behandeling is precies wat een Ferrari Monza SP2 niet nodig heeft.

In een tijdperk met veel overgestyleerde auto’s zijn de Ferrari Monza SP1 en SP2 een verademing. Deze auto’s hebben geen lijn te veel. De ‘less is more’-filosofie is zelfs zover doorgevoerd dat de voorruit achterwege is gelaten en in de SP1 zelfs de passagiersstoel. Dat is natuurlijk ook een knipoog naar het verleden, maar dat maakt de auto niet minder clean.

Zo’n ontwerp kun je alleen maar verpesten, dus zo’n auto langs een tuner sturen is een heel slecht idee. Des te meer omdat het van zichzelf al een ultra-exclusieve auto is. Het is niet alsof je moeite moet doen om op te vallen tussen alle ander Monza’s. Behalve dan die ene keer dat je naar een Owners Tour gaat. Maar dan heb je misschien meer aan een aftermarket dakje…

Toch was er een klant die aanklopte bij Mansory met de vraag of ze zijn Monza SP2 aan konden pakken. Mansory zei daar natuurlijk geen nee tegen en zodoende heeft een van de 499 Monza’s nu een Mansory-uitdossing gekregen.

Eerlijk is eerlijk: voor Mansory-begrippen valt het nog mee. Ze hebben het redelijk subtiel gehouden, godzijdank. De belangrijkste toevoegingen zijn een nieuwe splitter, side skirts en een diffuser. Uiteraard allemaal van carbon, net als de behuizing van de spiegels.

De eenvoudige vijfspaaks-velgen die standaard onder de Monza zitten zijn vervangen door halfdichte Mansory-velgen, die een stuk drukker zijn. Ze zijn wel net zo groot als de originele velgen, namelijk 21 inch van achteren en 20 inch van voren.

Geloof het of niet, maar er is ook nog wat gedaan aan de motor. Let wel: met een vermogen van 810 pk was de Monza bij zijn introductie de meest krachtige V12-straatauto ooit van Ferrari. Inmiddels is de 812 Competizione daar wel overheen gegaan met 830 pk.

Mansory trekt dit echter weer gelijk, door het vermogen van de Monza SP2 ook naar 830 pk tillen. Tegelijkertijd stijgt het koppel van 719 Nm naar 740 Nm. Het verschil ga je waarschijnlijk niet merken, maar leuk als je nog eens naast een 812 Competizione-eigenaar aan de bar zit.

In principe is dit een eenmalig project van Mansory, al zullen ze andere Monza-eigenaren vast niet afwijzen. In principe hoeven ze helemaal niemand meer de deur te wijzen, want deze auto luidt het Mansory Bespoke-programma in. Dit betekent dus dat ze auto’s op speciaal verzoek om gaan bouwen. Dit zal vast nog een aantal hele interessante creaties opleveren.