Koop deze Superveloce voor ruim een half miljoen euro

Koop deze Lamborghini Aventador Superveloce en krijg er gratis een tros bananen bij.

Het komt niet vaak voor dat er een origineel Nederlandse Lamborghini Aventador Superveloce opduikt als occasion, maar dit is er eentje. Duimpje omhoog voor de eerste eigenaar, want de supercar heeft geen saaie kleur. Geen zwart, grijs of wit, maar kanariegeel voor de bijzondere Lambo.

De auto staat te koop bij Lamborghini Leusden. Het gaat om een exemplaar uit 2016 met 8.058 kilometer op de klok. Er is dus niet bijster veel gereden met de Aventador. Wel is de Lambo een keer buiten onze landsgrenzen gespot. Afgelopen zomer stond deze auto nog in jachthaven Puerto Banús te Marbella.

Het mooie van een gelimiteerde supercar is dat je ze -met wat geluk- met winst kunt doorverkopen. Deze strategie zien we in elk geval met deze Lamborghini. Van de Aventador SV zijn 600 coupé’s en 600 Roadsters gemaakt. De nieuwprijs van dit exemplaar bedraagt 508.658 euro. De occasion staat echter te koop voor 550.000 euro.

De Aventador SV heeft een samenstelling om je vingers bij af te likken. Het gele uiterlijk wordt doorgezet in het interieur in combinatie met alcantara en carbon. Verder is er gekozen voor Nero Ade (zwart) gordels met de Nero Cosmus (ander soort zwart) vloermatten. De eerste eigenaar heeft genoegen genomen met de standaard speakers. Waarom ook niet. Met de 6.5-liter atmosferische V12 als soundtrack kun je de meerprijs voor een duurder audiosysteem beter in benzine stoppen.

Onderhoud, brandstof en verzekering daargelaten zou de eigenaar ‘gratis’ met deze Aventador gereden kunnen hebben. Moet de Superveloce nog wel verkocht worden voor het geadverteerde bedrag.

Fotocredit: @amgapeldoorn via Autojunk & Pon Luxury Cars in Leusden