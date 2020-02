Nog meer afzeggingen voor de Autosalon van Genève

De Autosalon van Genève zal dit jaar een rustige show worden.

De 90ste Autosalon van Genève zal er eentje worden om te herinneren. En niet in positieve zin. Het coronavirus gooit een schaduw op de aanstaande autoshow. Aankomende week zijn de eerste persdagen, vanaf 5 maart zijn de deuren van de Palexpo ook geopend voor het publiek.

Vooralsnog gaat het feest door. De organisatie zegt de situatie per dag te bekijken. Het kan dus zomaar zijn dat er later vandaag alsnog besloten gaat worden om de handdoek in de ring te gooien. Het is ook belangrijk dat de organisatie snel handelt. Morgen zullen de eerste journalisten al richting Genève vertrekken. Lullig als dan zaterdag of zondag alsnog de boel afgeblazen gaat worden.

Voor nu is het ieder voor zichzelf. Dat betekent dat autofabrikanten zelf beoordelen of ze een aangepast programma hanteren. De Chinese automerken Aiways en BYTON hebben al bekendgemaakt niet te komen. Autonews weet ook te melden dat automerken korten op personeel dat ze sturen.

Onder andere de Volkswagen Groep, Ferrari en Toyota sturen minder medewerkers naar de show. Net als remfabrikant Brembo. Audiospecialist Harman heeft helemaal afgezegd. De stands zullen daardoor magerder ogen dan normaal. Op het moment van schrijven is er sprake van meerdere corona-gevallen in Zwitserland, met tenminste één besmet persoon in Genève.