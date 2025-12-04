Honderden Porsche-rijders in Rusland moeten lopen

Want hun Porsches weigerden plotseling allemaal tegelijk dienst…

In Rusland is het leven zwaar. Het is er in de winter koud en als je pech hebt, word je als kanonnenvoer de grens over gestuurd om in de loopgraven voor volk en vaderland je leven in de waagschaal te stellen.

Maar er zijn ook ergere dingen. Zoals de Porsche-eigenaren in Rusland, die van de ene op de andere dag niet meer in hun Porsche kunnen rijden. Honderden Porsches willen opeens niet meer starten, zo meldt de Poolse evenknie van BCC World, TVP World.

In Rusland doet je Porsche het niet meer

Voor de elite in Rusland gaat het leven ondanks de oorlog in Oekraïne gewoon door, en dus reden ze ook nog allemaal lekker rond in hun dikke Porsches. Het merk stopte wel met auto’s leveren na de inval in het buurland in 2022, maar de auto’s waren natuurlijk niet opeens verdwenen.

Dus reden de eigenaren vrolijk door, tot een paar dagen geleden. De bolides wilden van het ene op het andere moment niet meer starten. De reden is dat er storingen zitten in de satellietbeveiligingssystemen die af-fabriek in de auto’s geïnstalleerd zijn. En dus konden de arme Russische eigenaren hun garage of parkeerplaats niet meer verlaten.

Killswitch?

Het gaat om Porsches van na 2013, zoals de Cayenne, Panamera en Macan. Die hebben allemaal het Vehicle Tracking System van Porsche aan boord. Die module is gekoppeld aan het alarm en de ontsteking van de auto. De vraag is natuurlijk: heeft iemand de killswitch in het systeem gevonden en geactiveerd?

We lezen bij de Poolse publieke omroep dat de grootste Porsche-dealer van Rusland zijn klanten vertelt dat het opzettelijk kan zijn. Zeker is dat de oorzaak van de weigerende Porsches lijkt te zitten in een blokkade van het standaard satellietalarmsysteem.

Wie o wie?

Zou het de Oekraïense geheime dienst gelukt zijn om de systemen van Porsche te hacken? Zit er ergens een dwarse Rus op een zolderkamer nu heel hard te lachen? Heeft Porsche zelf de knop omgezet?

Niemand die het weet, maar feit is dat op dit moment in heel Rusland de Porsches per sleepwagen naar de garage worden gebracht. Daar kan dan alle GPS eruit worden gesloopt in de hoop dat de auto het dan weer doet. Zo is de lol er voor die Russen wel een beetje af natuurlijk…

Foto via Autoblog Spots. Spotter: @wezsie