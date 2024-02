Gigantische SUV met zuinig motortje (35K): Autoblog Advies

Een heel bijzondere categorie, maar er zijn mensen die hiermee worstelen. We gaan op zoek naar een hele grote gigantische SUV met zuinig motortje.

Voor sommige mensen is elektrisch rijden niet de oplossing. Daar kan Simon over meepraten, want hij heeft de nodige elektrische auto’s gehad. Uiteraard begon het bij hem met een Outlander, toen een XC90 en vervolgens naar volledig elektrisch met een Jaguar I-Pace tot de Audi e-tron die hij nu heeft (en binnenkort 5 jaar oud is).

Nu was de e-tron prima voor de meeste Nederlandse ritten, maar Simon is in de fortuinlijke positie dat hij minder vaak hoeft te werken en meer vrije tijd heeft. Zijn grote passie is Franse wijnen en hij vind het leuk om geregeld met zijn oude trouwe Volvo V70 uit 2003 die kant op te rijden en flink in te slaan.

De auto begint echter ietsje te oud te worden. Ook zit Simon erover na te denken om het script om te gooien: dat betekent dus een grote elektrische auto inwisselen voor een grote diesel en de grote oude diesel te vervangen voor een kleine EV. Nu is dat laatste al gebeurd. Er is een BMW i3S bijgekomen en de Volvo V70 bleek enorm eenvoudig te verkopen.

Zoektocht gigantische SUV met zuinig motortje

Het probleem is dat Simon geen zin heeft om een hele hoop geld uit te geven, maar ook om een auto te rijden die bijna op is. Het moet een relatief moderne SUV zijn en als het even kan eentje met niet al te veel kilometers. Maximaal rond de 150-160 duizend kilometer. Hij wil er zelf dan nog een ton of twee bij rijden. Uitrusting en leeftijd zijn belangrijker dan prestaties. Sterker nog, het viel Simon op dat er diverse grote SUV’s zijn met viercilinder diesel die véél beter presteren dan zijn oude vijfcilinder diesel. Kortom wat is er mogelijk?

Simon vindt uitstraling toch wel belangrijk, dus liever geen foute merken als BMW, Mercedes of Porsche. Dat worden toch al snel echte foute bakken voor de aanvrager in kwestie en ergens kunnen we dat begrijpen.

De wensen en eisen van Simon voor een gigantische SUV met zuinig motortje kun je hieronder bekijken:

Huidige auto’s / vorige auto’s Audi e-tron, Volvo XC90, Jaguar I-Pace, Mitsubishi Outlander Koop / lease: Koop Budget € 7.000 Jaarkilometrage Zo’n 30.000 per jaar Brandstofvoorkeur Diesel Reden aanschaf andere auto De V70 wordt te oud, EV’s niet geschikt voor reizen door Europa Gezinssamenstelling 2 kinderen zijn de deur uit, maar gaan soms nog mee Voorkeursmerken / modellen: Grote SUV met zuinige motor No-go/merken BMW, Mercedes en Porsche.

Hier hebben wij de cijfers vandaan:

Verbruikscijfers via Spritmonitor

Brandstofprijs via United Consumers: 1,949 per liter

Motorrijtuigenbelasting via Belastingdienst (provincie Utrecht)

Verzekering: gemiddelde van diverse aanbieders (10 schadevrije jaren, Utrecht, 40 jaar, Allrisk)

Volvo XC90 D5 AWD Momentum

€ 34.950

2016

150.000 km

Wat is het?

Als je in Nederland niet Duits wil rijden, is Volvo voor velen de logische keuze. Het Zweedse premiummerk heeft met de XC90 een homerun geslagen. De combinatie van het tijdloze koetswerk en schitterende interieur maken de auto nog altijd heel ‘bij de tijd’. De XC90 was destijds de eerste die de nieuwe vormtaal ging voeren. Ook op het gebied van infotainment is de XC90 Mk2 lichtjaren vooruit ten opzichte van zijn voorganger, alsof er een generatie nog tussen heeft gezeten.

Hoe rijdt het?

Zo’n diesel rijdt stiekem een stuk beter dan de hybrides waar je over struikelt, zeker op hogere snelheden. In tegenstelling tot de hybrides heeft de D5 AWD een fysieke as naar achteren, dus je hebt geen spinnend voorwiel meer bij accelereren. De dieselmotor is behoorlijk krachtig, maar de XC90 is een enorme auto. Verwacht dus zeker geen aansprekende prestaties. Zeker niet omdat de viercilinder geen motor is die je graag aan het werk zet, auditief gezien is daar namelijk weinig reden toe.

Kosten Volvo XC90

Verbruik: 1 op 12,22

Brandstofkosten: € 403

Gewicht: 1.930 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 219

Verzekering: € 120

Totale kosten per maand: € 742

Onderhoudsprognose

Let even op de luchtvering: dat is een enorm comfortverhogende optie, maar na 7 jaar is het niet erg als het er niet op zit. Scheelt toch een hoop kopzorgen. Hetzelfde geldt voor het panoramadak: als dat er niet op zit, kan het ook niet lekken. Let vooral of electronica nog wel functioneert. De automaat is weliswaar van Japanse makelij, maar check of deze goed schakelt. En zo zijn er nog een hoop aandachtspuntjes, zoals je dat kan verwachten bij een Europese premium auto van 1.900 kilogram met een hoge nieuwprijs. Check hieronder het XC90-aankoopadvies:

Afschrijvingsprognose

Volvo is in Nederland altijd een populair merk, ook gebruikt. In veel gevallen hebben de stationwagons de voorkeur voor de handel. Het is een grote auto die nog wel eventjes gaat afschrijven, uiteraard. Dus gewoon lekker oprijden of in elk geval een paar jaar eraan vastknopen om de afschrijving over uit te smeren. Zolang je de auto niet verkoopt, is er geen afschrijving! Wat wel een voordeel is: de dieselmotoren zie je niet heel erg veel en het model oogt nog zeer vers. Dus over een paar jaar is het nog altijd een aantrekkelijke auto.

Land Rover Discovery TD4 HSE Luxury (L462)

€ 36.950 (Land Rover dealer)

2017

155.000 km

Wat is het?

De perfecte auto voor mensen die níet van symmetrie houden. Nu heeft het kenteken van een Land Rover Discovery wel vaker ‘uit het lood’ gestaan, maar dat was vanwege een reservewiel (dat hadden echte SUV’s toen nog). In principe is het een auto die precies kan wat een Range Rover Sport doet, maar dan zonder het imago. Het is een zeer neutrale SUV, met die typische Land Rover-uitstraling. Doelmatig en tijdloos. Qua platform, motoren en transmissies is de Discovery overigens identiek aan de Range Rover en Range Rover Sport.

Hoe rijdt het?

Als een iets minder sportieve Range Rover Sport, eigenlijk. Het is een logge metgezel. Een trouwe lobbes. Een maatje. Een klankbord. Het enorm isolerend comfortabele aspect van een echte Range Rover is ook niet aanwezig. Het is dus niet de meest dynamische auto in zijn klasse, maar zo is de Discovery ook niet bedoeld. Qua terreineigenschappen is het een van de beste auto’s met zelfdragende carrosserie. De motor is behoorlijk rumoerig. Ondanks dat deze op papier ook best krachtig is, komt dat het er niet helemaal uit op asfalt vanwege het formaat en gewicht van de Discovery.

Kosten Land Rover Discovery

Verbruik: 1 op 11,26

Brandstofkosten: € 433

Gewicht: 2.115 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 247

Verzekering: € 135

Totale kosten per maand: € 815

Onderhoudsprognose

Een grote Land Rover met een moderne downsize-motor, dat kan wel wat vragen oproepen. Op zich valt het behoorlijk mee. Er zijn de nodige afwerkingsmissers (rubbers!) en kinderziektes, maar de meeste zullen wel achter de rug zijn. Het onderhoud is verder gewoon heel erg duur, want je hebt een enorm grote, luxe en krachtige auto tot je beschikking.

Afschrijvingsprognose

Ja, dit is eigenlijk heel erg makkelijk te voorspellen: blijf er zolang mogelijk mee doorrijden, want dit gaat heel erg afschrijven. Mensen kopen nu massaal alle Range Rover-derviaten, maar echt niemand wil de Discovery. Dat zal gebruikt niet heel veel anders zijn. Als je toch 500-700 per maand kwijt bent aan de auto, dan liever met een Range Rover-badge erop.

Toyota Land Cruiser 3.0 D4-D VX (150)

€ 35.950 (AWD specialist)

2013

145.000 km

Wat is het?

Misschien wel de beste auto ter wereld. De Land Cruiser is een icoon. De auto wordt in Nederland bijna niet verkocht, want de omstandigheden zijn hier te goed. Deze auto is ontworpen om onder erbarmelijke omstandigheden het over 20 jaar nog steeds te doen. Dat rudimentaire karakter zie je ook wel een beetje terug aan het interieur, dat is iets simpeler qua opzet. Maar over het algemeen zitten alle opties en accessoires die je nodig hebt, er wel op. Plus een lage gearing én tussenbak.

Hoe rijdt het?

Het is overduidelijk een minder verfijnde auto dan de toppers uit dit overzicht. Natuurlijk, het is geen Willys Jeep, maar je ervaart de nadelen van een ladderchassis wel. Qua NVH (noise, vibration, harshness) is de auto minder premium. Ergens is dat bij een Land Cruiser niet erg, want je weet dat het een kleine opoffering is voor superieure offroadkwaliteiten. De besturing is wat indirect, maar omdat het hydraulisch is, is er zowaar wat stuurgevoel. Toegegeven, het is minimaal, maar er zijn stuurinstallaties die kunstmatiger aanvoelen. Als je uit een Jeep Wrangler of originele Discovery komt, is dit overigens extreem verfijnd. Het is allemaal relatief.

Kosten Toyota Land Cruiser

Verbruik: 1 op 9,1

Brandstofkosten: € 536

Gewicht: 2.085 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 247

Verzekering: € 115

Totale kosten per maand: € 898

Onderhoudsprognose

Het is een Toyota, dus hij gaat niet kapot! Dus geen onderhoudskosten, toch? Zo simpel ligt dat niet, helaas. Het zijn grote, zware en zeldzame auto’s. Het onderhoud is prijzig en specifieke onderdelen kunnen zeer kostbaar zijn. Dat laatste vergeten we weleens met Japanse auto’s waarvan er niet duizenden per jaar van verkocht worden. Dat gezegd hebbende, alle auto’s in dit overzicht moeten duur onderhoud krijgen en dat is hier niet anders. De betrouwbaarheid staat echter op een compleet ander niveau, dus daar hoef je je geen zorgen om te maken.

Afschrijvingsprognose

Heel erg gunstig! Toyota Land Cruisers zijn serieus dure auto’s op de occasionmarkt. Gevoelsmatig moet je echt een enorme hoeveelheid geld uitgeven voor een auto die niet de crème de la crème is qua infotainment en veiligheidsassistenten. In het buitenland staan ze te springen om Nederlandse Land Cruisers. Dus ook met 4, 5 of 6 ton zul je ze met gemak kunnen verkopen.

YOLO: Volkswagen Touareg 4.2 TDI 4Motion Higline (7P)

€ 33.500 (particulier)

2015

150.000

Wat is het?

Een beetje een vergeten pareltje. De Volkswagen Touareg van de tweede generatie is een zeer hoogwaardig product. Eentje die je gewoon kunt meten met de andere premiummerken uit Duitsland. Sterker nog, het is gewoon een Porsche Cayenne met tijdlozer exterieur en een fraaier interieur. De 4.2 motor is een beul. Minder exotisch dan de V10 uit de vorige generatie, maar wel betrouwbaarder en krachtiger.

Hoe rijdt het?

Machtig! Het is misschien wel een van de fijnste motoren van de afgelopen 25 jaar, die V8 TDI. Het is een enorme beul die er constant aan blijft sleuren. Je voelt aan alles dat het een motor is die constant vermogen en koppel over heeft. Nu zijn er meer sterke diesels, maar hoe deze V8 zijn vermogen etaleert is indrukwekkend. De prestaties zijn niet alleen goed voor een SUV, ze zijn gewoon goed. Qua wegligging merk je dat de Touareg verwant is aan de Cayenne. Het is ietsje minder strak dan de Porsche en de besturing is wat minder direct, maar verder heb je dat zelfde onoverwinnelijke gevoel. Oh, en niet onbelangrijk, zo’n V8 diesel klinkt beregoed.

Kosten Volkswagen

Verbruik: 1 op 9,49

Brandstofkosten: € 514

Gewicht: 2.297 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 275

Verzekering: € 145

Totale kosten per maand: € 934

Onderhoudsprognose

Een hele dikke V8 diesel in een grote SUV. Dat zal altijd heel erg prijzig zijn en dat is het ook. De Touareg heeft een klein beetje last van het Cayenne-complex. Als je dan toch minimaal 5 mille per jaar kwijt bent aan onderhoud, waarom dan niets rijden met een Porsche-badge erop?

Afschrijvingsprognose

Ja, Volkswagen zei ooit dat die Touaregs met V8 diesels een collectors’ item gaan worden. Dat betrof dan weliswaar de laatste generatie, maar toch. Reken er niet op, trouwens. Het is wel heel erg apart en dus zal er altijd wel een liefhebber voor zijn, maar reken er ook hier op dat je ‘m af gaat schrijven. Het is wel zo dat er niets is dat er op lijkt, alles dat je hierna gaat rijden is ineens veel minder.

Conclusie gigantische SUV met klein motortje

Ook als je geen BMW X5, Mercedes-Benz GLE of Porsche Cayenne wenst, zijn er nog heel erg veel opties. De Toyota Land Cruiser lijkt een vreemde eend in de bijt, maar een uiterst betrouwbare auto met rotsvaste restwaarde is zeker een interessante propositie. De Volvo XC90 is modern en heeft een fraai interieur. Ook zijn de gebruikskosten het laagst en als je gaat voor de D4 met voorwielaandrijving, dalen die kosten nog verder. Zeker als je bij een particulier koopt op Marktplaats.

Wel raden we je aan om gewoon eventjes alle verbruikscijfers van de viercilinder modellen te vergelijken met die van de zescilinders (bij de Discovery bijvoorbeeld). In veel gevallen is de winst van een viercilinder namelijk minimaal of – indien je de SUV hard laat werken waarvoor die gebouwd is – negatief als je de auto gaat gebruiken waarvoor die bedoeld is.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droomauto!