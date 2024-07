Er komt een sportieve open Maybach aan!

En ditmaal is de sportieve open Maybach geen G-Klasse of S-Klasse.

Het automerk Maybach was uiteindelijk niet sterk genoeg om boven Mercedes-Benz gepositioneerd te kunnen worden. Van 2002 tot 2012 kon je Maybachs kopen en veel mensen deden dat, eh, niet. Daar waren veel redenen voor, maar de grootste is dat de afstand met de luxe Mercedessen niet groot genoeg was. De stap van een BMW 7 Serie naar een Rolls-Royce Phantom was enorm, maar de stap van een Mercedes-Benz S-Klasse naar een Maybach 57 was relatief klein.

Al helemaal als je je bedenkt dat er ook nog extra dikke versies waren, zoals een S600, S65 AMG, Designo-uitvoering of de onmetelijk luxe Pullmann. Tja, waarom zou je dan nog de Maybach kiezen? Daarnaast had de Maybach niet echt een eigen stijl zoals Rolls-Royce dat wél had. Tenslotte moesten we het al sinds 1939 zonder Maybach doen. De consument in 2002 had er simpelweg niets mee.

Sportieve open Maybach

Maar nu heeft Mercedes-Benz het slimmer gedaan. Mercedes-Maybach is de superchique tegenhanger van Mercedes-AMG. In tegenstelling tot AMG is er niet van elke auto een Maybach-versie, dat is alleen weggelegd voor de dikkere en bijzondere varianten.

Op dit moment kun je een Maybach-derivaat bestellen op basis van de S-Klasse en GLS. Het is de enige manier om een V12 in een klasse gelepeld te krijgen als je voor de S680 kiest.

Het is niet de eerste keer dat Maybach met een auto met open dak komt

Maar er komt nog een Maybach bij, namelijk op basis van de Mercedes-AMG SL. Ja, dat wordt dus geen Mercedes-AMG, maar een Mercedes-Maybach SL. Het zou zomaar de ideale SL kunnen zijn. Zelfs kartfanaat @wouter vond de SL tijdens de rijtest met de R232 een tikkeltje aan de harde kant, zeker voor het autotype. Wellicht is dit een bewuste keuze geweest van Das Haus om zo ruimte te kunnen maken voor een comfortabelere en luxueuzere variant.

Dit zal de basis zijn: een SL

Helemaal nieuw is het idee niet. Al in 2022 hintte Mercedes op een dergelijke variant, maar we hebben ‘m tot nu toe nog niet gezien. Mercedes is op dit moment aan het testen met de nieuwe luxe open sloepen. Verwacht de bekende Maybach-elementen: minder carbon en hoogglans zwarte details, maar vooral heel erg veel chroom en geborsteld aluminium. Inderdaad, ook hier lijkt er sprake te zijn van #killkillallchrome.

Aandrijflijnen en concurrentie

Qua techniek is het nog een tikkeltje gissen, maar het kan eigenlijk niet anders zijn dan dat de auto louter met achtcilinders geleverd gaat worden. Er zijn er drie op dit moment: de SL55 AMG (476 pk), de SL63 AMG (640 pk) en de SL 63 AMG E Performance plug-in hybride (800 nog wat pk). Die viercilinder is al karig naar AMG-begrippen, maar al helemaal naar Maybach-maatstaven.

De Mercedes-Maybach SL zal gaan concurreren met de meest luxe cabrio’s op deze planeet. Denk aan de Aston Martin DB12 Volante, Maserati GranCabrio, Ferrari Roma Spider (check de rijtest) en wellicht een luxe uitgeruste Porsche 911 Turbo Cabriolet. De grootste concurrent is natuurlijk de Bentley Continental GTC, die onlangs debuteerde. Wanneer de auto op de markt komt, is nog niet bekend. Maar wij schatten zo in dat Mercedes de auto aan het einde van het jaar onthult, en dat de leerlingen starten in de lente van 2025.

