Koop dit Alfa Romeo racebommetje op Marktplaats

Deze Alfa Romeo 147 van Marktplaats is klaar om jou de koning van de Alfa Romeo Challenge te maken.

Onlangs hadden we al een BMW M3 bij de kladden op Marktplaats. Deze niet meer geheel originele E30 had een kenteken, maar was eigenlijk bedoeld voor de betere zomeravond rally. Lekker gummen met een oude achterwielaangedreven BMW, beter wordt het eigenlijk niet. Of toch wel?

Vandaag hebben we namelijk weer wat anders gevonden op de bekende site met zoekertjes. Het is een unit van zo’n ander fraai merk waar het bloed van het betere benzinehoofd harder van gaat stromen: Alfa Romeo. Zo rondom de millenniumwisseling kwam dit merk eindelijk weer eens op de proppen met een aantal echt begeerlijke auto’s. Eerst was er de 156 en daarna kwam de 147. Het enige nadeel was eigenlijk dat ze voorwielaandrijving hadden. Maar desondanks waren de rij-eigenschappen puik en de looks dik voor elkaar.

Om het sportieve te benadrukken, werd er destijds ook volop geracet met de 156 en 147. In Nederland had je zelfs een heuse nationale Cup, waarin Sandra van der Sloot alle races won. Maar ook internationaal deden de 156 en 147 mee. De 156 werd bijvoorbeeld door Autodelta ingezet in het ETCC.

Inmiddels kan je natuurlijk niet meer aan die klasses meedoen, maar omdat Alfa Romeo zo’n episch merk is, is er wel de Alfa Romeo Challenge. Rondracen tegen oude Giulia GTA’s, 155 Ti V6 DTMs en originele juniors; jawel het wordt dus toch mooier dan vlammen met die hierboven genoemde M3. Als je tenminste een auto hebt om mee te doen.

Daarvoor kan je dus nu terecht op Marktplaats. Daar staat namelijk deze 147 GTA Cup te koop. Dit was destijds een product van N Technology en werd gemaakt voor de Nederlandse, Italiaanse en Japanse 147 Cups. Onder de kap huist geen Busso V6, maar wel een echte ‘racemotor’. In dit geval een unit die twee liter inhoud meet en is afgesteld om maximaal 275 pk te leveren bij 7.400 toeren. Je kan daar ook 325 pk bij 9.000 toeren van maken. Maar dan wordt de levensduur van de motor volgens de verkoper wel ongeveer hetzelfde als die van de motor uit de BMW E90 320si.

Via een sequentiële zesbak gaat het vermogen naar -ja, helaas- de voorwielen. Maar met een volledig instelbaar onderstel, is lekker gummen ongetwijfeld nog steeds mogelijk. En daarbij is het misschien ook wel lekker dat je de limiet kan opzoeken zonder heftig oversturend een oude Alfa Romeo 4C van een challengegenoot te torpederen.

Bovenstaande roept wellicht de vraag op: maar wat nou als dat ding helemaal afgeragd is? Dat is echter niet het geval, want de auto heeft er net een proces van vier jaar opzitten om weer in nieuwstaat gebracht te worden. Als het goed is, is de 147 dus helemaal fabrieksnieuw. De vraagprijs bedraagt 69.950 Euro. Koop dan?