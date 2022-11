Smullen: er staat een Alfa Romeo 8C Spider op Marktplaats

Van deze cabrio worden we heel hebberig, ongeacht het seizoen.

Een kenmerk van een briljant ontwerp is dat het de tand des tijds kan ontstaan. Dat de Alfa Romeo 8C bloedmooi is was al van begin af aan duidelijk, maar de auto lijkt ook gewoon niet te verouderen. Geloof het of niet, het ontwerp is inmiddels al bijna twintig jaar oud. En de 8C is nog steeds bloedmooi.

Als er een exemplaar op Marktplaats verschijnt trekt die dan ook gelijk ons aandacht. We hebben er weer eentje gevonden en het is géén rode coupé. Het betreft een 8C Spider, uitgevoerd in parelmoerwit. Uiteraard hebben de Italianen daar een veel mooiere naam voor: Bianco Madreperla.

Bij dit soort auto’s komt een cabrioversie soms vrij laat, maar dat was niet het geval bij de 8C. Een jaar na de coupé verscheen de 8C Spider, die bijna net zo fraai was. Het idee was om 500 stuks te bouwen van de coupé en 500 van de Spider. Helaas is het daar niet van gekomen. Uiteindelijk zijn er maar 329 Spiders gebouwd, waarmee dit de zeldzamere variant is.

Net als de coupé heeft de 8C Spider een 4,7 liter V8 onder de kap, die 450 pk produceert en tevens een heerlijk geluid. Vanwege 90 kg extra gewicht is de Spider ietsje trager, maar dat mag de pret natuurlijk niet drukken.

Dit witte exemplaar is een van de latere exemplaren. In de advertentie staat namelijk 2011 aangegeven als bouwjaar, wat waarschijnlijk 2010 moet zijn. Dat was het laatste jaar dat de 8C in productie was.

De auto heeft nog maar 28.764 km op de teller staan en wordt nu door Wim Prins op Marktplaats aangeboden. De vraagprijs is €249.500. Voor dat bedrag heb je een van de mooiste auto’s aller tijden, die ook nog eens hartstikke exclusief is.