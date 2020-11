Koop dit appartement en krijg er een gratis DBX bij - Autoblog.nl

Das gewoon goeien handel, zouden ze bij Wraptastic zeggen. Gaat een gratis Aston Martin DBX met een appartement kopers over de streep trekken?

Het is ongetwijfeld een uitdagende tijd om je nu bezig te houden met luxe vastgoed. Zeker als je peperdure appartementen in een miljoenenstad probeert te slijten. In deze tijden is het niet heel aantrekkelijk om in een bruisende stad te verblijven. Als je toch genoeg pecunia’s hebt blijf je lekker low in een rustigere omgeving. Althans, daar zou mijn voorkeur liggen.

Wat dat betreft zit Aston Martin in een dubbel ongemakkelijk schuitje. Ze hebben en dure auto’s én dure huizen te verkopen. Dit laatste heeft overigens weinig met de fabriek in Gaydon zelf te maken, maar onder de naam Aston Martin worden er in de Verenigde Staten wel woningen verkocht.

Het nieuwste project is een appartementencomplex in New York City. Prijzen voor het optrekje beginnen bij 3,98 miljoen dollar. In totaal heeft Aston Martin 5 appartementen te verkopen. Het merk koppelt altijd de auto’s aan zo’n woning. Meteen een manier om van je auto’s af te komen nietwaar.

In dit geval krijg je een ‘gratis’ Aston Martin DBX als je één van deze appartementen aanschaft. Het merk heeft de woningen ontworpen in samenwerking met architect Sir David Adjaye. De DBX’en in kwestie zijn samengesteld op een manier die aansluit bij het huis. Je eigen exemplaar configureren is er dus niet bij.

Het complex is gelokaliseerd in het financiële district van Manhattan, in de buurt van Wall Street. De woningen hebben een moderne inrichting die niet zouden misstaan in een Batman-film. Het duurste appartement kost een slordige 11,5 miljoen dollar.