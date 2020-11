Jos Verstappen ziet 2021 al helemaal voor zich - Autoblog.nl

2021 is het jaar dat het misschien wel gaat lukken, aldus Jos Verstappen. Echt waar.

Als je er niet in gelooft kun je er beter ook niet aan beginnen. Jos Verstappen liet gisteravond bij Peptalk op Ziggo Sport weten zeer optimistisch naar 2021 kijken. Volgens de vader van Max Verstappen gaat de Red Bull-coureur volgend jaar écht meedoen voor het kampioenschap.

Het zijn uitspraken die we elk jaar richting een einde van het seizoen horen. Met nog een handjevol races te gaan en een kampioenschap dat zo goed als besloten is, blikt men vooruit naar 2021. Dat de familie Verstappen ieder jaar gelooft in het wereldkampioenschap is niet nieuw. Volgens Jos heeft Red Bull Racing echter een goede troef in handen voor volgend jaar, want Honda komt dan met een nieuwe motor.

Zoals wel vaker in de Formule 1 betekent het eerst zien dan geloven. Want een nieuwe motor van Honda is geen garantie op extra performance om het kampioenschap van 2021 zeker te stellen. Er is nog altijd een groot gat tussen Mercedes (Hamilton) en Red Bull Racing (Verstappen) tijdens een race. Jos zegt dan ook dat er nog werk aan de winkel is voor Red Bull. Met alleen een nieuwe motor zijn ze er niet.

Verder zei Jos in de uitzending van Peptalk dat Max een goede teamgenoot nodig heeft om het ook de concurrentie moeilijk te kunnen maken. Op de vraag of hij een voorkeur heeft ter vervanging van Alexander Albon liet Jos niets los. Het gaat volgend jaar Albon, Pérez of Hülkenberg worden, aldus Verstappen in de uitzending.

Het huidige seizoen verloopt niet vlekkeloos voor de Nederlander. Hoewel Max Verstappen de meeste GP’s met een mooi resultaat heeft weten af te sluiten, hebben de uitvalbeurten veel kostbare punten gekost. Bijvoorbeeld de zeer pijnlijke klapband van afgelopen weekend.

De volgende race is op 15 november. Dan strijkt het circus neer in Turkije. Het is weer een jaar dat Verstappen kan fluiten naar het kampioenschap. Logisch dat Jos Verstappen en het team met frisse moed vooruit blikt op 2021.