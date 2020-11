Deze MINI is niet de nieuwe auto van Bassie en Adriaan - Autoblog.nl

Een combinatie van rood en geel op een MINI, het lijkt net de nieuwe auto van het meest legendarische duo van Nederland, maar het is een auto van The Flash.

Zet er een caravan achter en er kan een nieuw seizoen van Bassie en Adriaan worden opgenomen. Niets is minder waar, want deze kleurencombinatie moet iets heel anders voorstellen. Wat je ziet is een MINI Electric met een knipoog naar The Flash.

De superheld uit de DC-wereld viert dit jaar zijn 80-jarige bestaan. In Toscane werd onlangs Lucca Changes 2020 georganiseerd, een comic con in de Italiaanse streek. MINI had deze bijzondere elektrische auto meegenomen om te laten zien aan de fans.

Niemand minder dan artiest Carmine Di Giandomenico mocht dit kunstwerk op deze MINI verzorgen. Di Giandomenico is niet zomaar een kunstenaar, hij was in zijn carrière verantwoordelijk voor de strips van meer dan 34 uitgaven van The Flash.

Het uiterlijk van deze The Flash MINI is een herinterpretatie van uitgave nummer 123 van het stripblad. De creatie is een samenwerking van MINI met Carmine Di Giandomenico en Panini Comics. Laatstgenoemde is momenteel verantwoordelijk voor het leveren van de DC stripboeken in Italië.

Het is niet bekend wat er na afloop met deze The Flash MINI gaat gebeuren. Dit werk van de kunstenaar is eigenlijk te fraai om er ooit nog af te halen.