Nederlandse tanktoeristen riskeren dikke boete in België

Even lekker goedkoop tanken over de grens? Reken niet op een warm welkom.

De coronacrisis is niet geheel zonder voordelen. De olieprijs, en daarmee de benzineprijzen, zijn namelijk historisch laag. Dat geldt voor ons land, maar nog meer voor onze zuiderburen. Op sommige plaatsen is de literprijs van E10 daar gedaald tot onder de euro. Dat klinkt Nederlanders natuurlijk als muziek in de oren. Ze trokken daarom in grote getale naar België om te gaan tanken.

Onze zuiderburen vinden dit niet zo plezant. In België doet men er namelijk alles aan om mensen zoveel mogelijk bij elkaar uit de buurt te houden. Waar je dan niet op zit te wachten zijn drommen Nederlanders bij de tankstations.

Waar de Nederlandse overheid nog altijd redelijk gematigd optreedt, hebben de Belgen voor een meer rigoureuze aanpak geopteerd. Sinds woensdag is het land in lockdown gegaan. De Belgische burgers mogen alleen voor de hoogst noodzakelijke activiteiten naar buiten. Alle niet-essentiële winkels moeten hun deuren sluiten. De supermarkten mogen maar een persoon per tien vierkante meter toelaten. Dat zijn geen grappen.

Het is zeer spijtig, maar als Nederlander in België tanken wordt niet onder de noodzakelijke activiteiten geschaard. Het Vlaamse politieapparaat gaat de tanktoeristen daarom een halt toeroepen. Aanvankelijk zullen ze nog mensen vriendelijk verzoeken te vertrekken. Als er niet geluisterd wordt zal echter het bonnenboekje tevoorschijn gehaald worden. De boetes die dan uitgeschreven worden zijn niet mals. Je zult dan namelijk €4000 af moeten tikken. Op deze manier wordt het tanken bij de zuiderburen financieel toch iets minder aantrekkelijk.

Foto: Een P1 vereert een Belgisch tankstation met een bezoekje, gespot door @nonitroneeded