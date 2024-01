BOA’s 020 komen geruisloos ter plaatse met nieuwe aanwinst

Hiermee hoor je de BOA’s niet aankomen…

We weten het allemaal: auto’s en Amsterdam zijn een slechte combinatie. Als je politie of BOA bent in Amsterdam heb je daarom veel meer aan een tweewieler. En dan het liefst eentje waarbij je niet zelf hoeft te trappen.

In deze categorie heeft de Amsterdamse handhaving nu een nieuwe aanwinst. Omdat duurzaamheid natuurlijk een heel belangrijk thema is in onze hoofdstad is het een volledig elektrische motorfiets geworden. Waar de handhaving eerder koos voor motorfietsen van BMW en Suzuki, is de keuze nu gevallen op een Energica Experia.

Hiermee krijgen de BOA’s een heus Italiaans raspaardje, want Energica is gevestigd in Modena. Deze start-up is opgericht in 2014 en richt zich uitsluitend op elektrische motorfietsen. De Experia is hun nieuwste model.

De Energica Experia heeft voor een motorfiets een behoorlijk grote accu, met een capaciteit van 22,5 kWh. Daarmee heeft deze tweewieler een range van 200 km, en in de stad zelfs 420 km. En laat Amsterdam nu net een stad zijn. De BOA’s zullen dus niet zomaar met een lege accu komen te staan.

Om de motor geschikt te maken voor de handhaving zijn er nog een aantal aanpassingen gedaan. Zo is er een koffer, een zwaailicht en een mobilofoon gemonteerd, en voor als het weer glad is: zijwieltjes valbeugels.

Hoeveel van deze geruisloze motorfietsen de handhaving precies heeft besteld is niet bekend, maar de eerste exemplaren zijn in ieder geval in gebruik genomen. Dan weet je dat.

Foto’s: Jan Schouten via LinkedIn & Energica Nederland