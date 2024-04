Deze ABT heeft geen Volkswagen genen (maar wat dat wel?)

Wat een mysterie! ABT neemt een product onder handen dat niet een VW is.

Iedereen kent ABT Sportsline wel. Dit familiebedrijf uit Allgau is al jaren specialist als het gaat om producten van de Volkswagen-groep. Niet alleen voor onderhoud en verkoop, maar ook voor tuning. Ook in de racerij is ABT actief met VW-producten, denk aan de het DTM raceprogramma van Audi dat ABT al 25 jaar met succes runt.

Het product dat ABT vandaag lanceert, is een bijzonder. Het gaat om de ABT Marian M 800-R. Dat klinkt op zich heel erg ‘ABT-esque’. Marian is een fabrikant van elektrische boten. Dat doen ze al sinds 2000. Ze hebben een hele range van snelle elektrische speedboten en dit is hun laatste wapenfeit.

Traagste ABT ooit?

De Marian M 800-R heeft de Marian M 800 Spyder als basis. Dankzij de speciaal ontworpen romp kun je een topsnelheid van 85 km/u halen. Doe je rustig aan, dan kun je 80 km/u op een volle lading varen. Er is plaats van 9 personen aan boord van het vaartuig.

Dan de techniek. De M 800-R heeft een 250 kW sterke motor. Collega @machielvdd weet te melden dat het precies 340 pk is (toevallig ook het maximumvermogen van zijn BMW Z4 sDrive35is). De batterij is 121 kWh. Dat klinkt heel erg goed, maar is dus nauwelijks groter dan die van de Smart #5. Snelladen kan tot 150 kW.

Limited Edition

Het ABT-gedeelte zien we bij de motor, waar er een speciale ‘ABT Mode’ is. Dan stijgt het vermogen van 250 kW naar maar liefst 450 kW. Dat is 612 pk! Kijk, dat tikt aan. Die range van 80 km haal je alleen in ‘Cruise Mode’ (tot 340 pk). De derde modus is ‘Port mode’, speciaal voor als je door de haven vaart. Dan is het vermogen maximaal 20,4 pk.

Het interieur is ook gedaan door ABT. de alcantara stoelen en dergelijke komen allemaal uit het atelier uit Allgau. Een uiterlijk kenmerk is de luchtinlaat voor het motorcompartiment, alhoewel ons niet voor kunnen stellen dat je die nodig hebt.

Uiteraard ben jij nu ook getriggered om over te gaan op aanschaf van zo’n stille schuit. Het mooie is dat het geen concept is, je kunt dit apparaat gewoon kopen! Er worden 20 exemplaren van gebouwd, daarna is het over en uit.