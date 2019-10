Aangeboden: een “bad ass” Kadett met roestige looks

Je Opel Kadett moedwillig roestig maken: men doet het.

Men verlangt wel eens terug naar de jaren ’80. “Want toen was het leven simpeler”. Daar valt over te twisten, maar qua auto’s was het inderdaad ietwat overzichtelijker. Als Jan Modaal die ‘een auto’ nodig had, reed je ofwel een Volkswagen Golf ofwel een Opel Kadett. Die laatste, de voorloper van de Astra, is zo seksloos dat het eigenlijk precies daarom een icoon is. En vooruit, als GSi kon je er al weer heel wat meer mee.

De Kadett is daarom het toonbeeld van een 13-in-een-dozijn-auto, maar nu begint de auto toch een soort cultstatus op te bouwen. Dat heeft er ook mee te maken dat de laatste Kadetts die aan de liefhebbers ontsnapt zijn veelal in compacte pakketjes worden geperst. Het exemplaar wat we vandaag bekijken lijkt dichtbij hetzelfde lot te zitten. Letterlijk en figuurlijk.

Want aan de ene kant moet gezegd worden dat deze blauwe Kadett gewoon niet zo fris meer is. Roestplekjes, veel vervangen onderdelen, vaal plastic, et cetera. Je zou zeggen dat de carrosserie zelf ook betere dagen heeft gezien, maar dat is de bedoeling. Bad ass ruige look, zo zegt de verkoper. De afgekloven lak is ‘patina-look’ en is zelf achteraf aangebracht. Onder deze aangepaste ratlook gaat dus gewoon een strak blauwgrijze lak schuil. Om de look af te maken zijn er ook stalen velgen gemonteerd, wel met nette banden.

Afgezien van wat kinderziektes dus wél een Kadettje met een eigenaar die er naar heeft omgekeken. De kilometerstand van 107.023 km is ook niet eens extreem. En door de roestlook zal de echte lak beter zijn dan menig Kadett, want bescherming. Bovendien is er van binnen ook het een en ander veranderd, met name de panterprint voor de achterpassagiers en de walvispenislederlook voor de voorstoelen vallen op. Nogmaals, dat betekent dus dat je perfect gestoffeerde voorstoelen krijgt, in een net niet rotte Kadett.

Vandaar dat de verkoper er nog 1.650 euro voor wil vangen. Relatief veel, maar voor de kilometerstand en het eerdergenoemde gebrek aan serieuze gebreken maakt het één en ander goed. Bovendien lijkt verkoper Rob gevoel voor humor te hebben, te zien aan passages zoals deze…

Op basis van een hele harde E Kadett (zie foto 3!) Slechts 107.000 km gelopen. Nieuwe distributieriem etc. En nog een automaat ook. Heerlijk cruisen. Is echt van een oud vrouwtje geweest, al geloof je dat vast toch niet haha

…is hij ook nog een beetje maatschappijkritisch…

Deze auto is een dikke middelvinger naar alle status leaseautos en elektrische autos. Dit is zoveel koeler! Oja, hij is ook nog heel zuinig.

…oh, en de panterprint was tevergeefse hoop. Excuses daarvoor. Wel is de achterbank dus niet afgeragd. De FakeTaxi-sticker op de voorruit doet anders vermoeden.

Ps. Panterkleed over de achterbank is los haha. Die is van mn vriendin. Die krijg je er niet bij. Achterbank eronder is gewoon netjes. Geen afgeragd hok naar serieus bedachte ratlook!

Een bijzonder Kadettje dus. Voor de liefhebber. Van een oud vrouwtje geweest. Verzin zelf nog maar een cliché. Kopen kan hier.

Met dank aan Michael voor de tip!