Koop een Tesla, omdat de beren blijven leven

Herinneren we ons nog de vreselijke crash tussen een autonome Uber-testauto en een fietser in het pikkedonker? Het was een tragisch ongeval wat nooit had moeten gebeuren. Echter, als je de video ziet, dan zie je hoe ongelofelijk de crash was. Het was zo donker dat het menselijk oog de fietser nooit had kunnen zien: de auto kennelijk ook niet. Sindsdien was er het vraagstuk: wat heb je aan een autonome auto als hij de menselijke mogelijkheden alleen evenaart en niet verbetert?

Voor de autonome auto is er goed nieuws. Een tafereel in de VS laat zien dat Tesla’s Autopilot in de juiste situatie dit ‘probleem’ niet lijkt te hebben. Een Model 3-eigenaar zat ongeveer in dezelfde situatie: donker dus weinig zicht, lege weg, weinig kans op onverwachte situaties. Totdat er uit het niet ineens iets op de weg verschijnt: het blijkt te gaan om een moederbeer met jongen.

De Amerikaan had de auto op Autopilot staan (wij mogen aannemen dat hij zelf niks anders aan het doen was) en daar het pikkedonker is, ziet de auto de in bont uitgedoste dieren op tijd en remt, zodat er geen beer-gerelateerde slachtoffers vallen. De moeder kruipt nog wel even in de intimiderende rol, maar dat kun je het dier moeilijk kwalijk nemen.

Oké, een korte video waaruit blijkt dat Tesla hun autonome systeem in het donker goed onder de knie heeft. De belangrijke vraag is natuurlijk: had de bestuurder dit eigenhandig kunnen voorkomen? Je ziet de auto remmen op het moment dat je oog zelf de beren ook herkent, er van uitgaande dat wat we op de camera zien, precies zo is als in het echt. Die milliseconden tussen de niet bestaande reactietijd van de auto en van de mens kan het verschil zijn tussen leven en dood. Autonomie: kijk ermee uit, maar het is toch mooie techniek.