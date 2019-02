Special: Opel Kadett GSi (E)

A working class hero.

Het is iets waar we graag op terugkijken: de simpele, gouwe, ouwe tijd. Je weet wel: die heerlijke spruitjeslucht, Doe Maar op de stereo en Wim Kan die het oude jaar voor je samenvat. Alles was nog makkelijk, eenvoudig en simpel in die tijd. Wilde je een luxe auto? Dan kocht je een Mercedes-Benz. Wilde je een sportauto, dan ging je naar de Porsche dealer. Wilde je gewoon ‘een auto’, dan stond er in elk middelgroot dorp naast de Albert Heijn een Opel dealer om in je automobiele wensen te voorzien.

Introductie Kadett (E) ’84:

De Opel Kadett was altijd de hardloper van de Opel-range geweest. Nu was Opel sowieso lekker bezig in die dagen. Bijna elk model sloeg enorm aan. Het waren auto’s die zeer goed appelleerden aan de smaak en wensen van de consument in die tijd. Met de Kadett E was dat niet anders. Een duidelijk kenmerk van de Kadett E is zijn uiterst gelikte uiterlijk. Opel was rond die periode helemaal in de ban van het verlagen van de luchtweerstand. Een auto met een lagere luchtweerstand is sneller en zuiniger. De folders stonden vol met foto’s van hoé glad de nieuwe carrosserie wel niet was.

Het was in het geval van de Kadett geen eens een holle frase. De Kadett stond op een doorontwikkeld platform van de Kadett D, die Kadett was de eerste voorwielaangedreven Kadett en het begin van het GM T-platform. Het is een platform waar werkelijk alles door GM op werd ontwikkeld en GM zou dat nog voor lange tijd blijven doen. Het journaille was zo van de Kadett E onder de indruk, dat de auto de felbegeerde titel ‘Auto van het Jaar’ 1985 binnensleepte.

Ondanks dat Opel in die tijd relatief weinig modellen in het gamma had, was het aantal varianten op een uitvoering wel indrukwekkend. Er was een Astra voor iedereen. Er was een drie- en vijfdeurs hatchback. Meer ruimte was ook mogelijk in de vorm van een Opel Kadett Station wagon, waarbij er eveneens keuze was tussen drie en vijf deuren. Een Sedan volgde later, evenals een bedrijfswagen uitvoering: de Combo en de Kadett E was er met zeer veel motoren en uitvoeringen. Je kon nog zo’n apart smaakje bedenken, het was mogelijk.

Kadett GSi 1.8 (E) ’84

Al heel snel stond de GSi in de steigers. In de herfst van 1984 kon je de nieuwe verse Hot Hatch van Opel bewonderen in de showrooms. De auto was nog een ‘echte’ in zijn soort, dus een grote motor van eenvoudige komaf in een kleinere auto. De 1.8 achtklepper had twee kleppen per cilinder en vier cilinders. Elke vorm van turbo of directe inspuiting was hem vreemd. Het blok leerde 115 pk bij 5.800 toeren en 151 Nm bij 4.800 toeren.

Omdat de auto’s toentertijd vrij licht waren, was dat meer dan voldoende om flink de gang erin te houden. Van 0 naar 100 km/u sprinten was namelijk al in 9 tellen achter de rug. Voluit kon je maar liefst 203 km/u halen. In een Opel Kadett in 1984! Ook bijzonder voor 1984 was het interieur. Dat was namelijk geheel digitaal. Chevrolet had een soortgelijk instrumentarium voor de Corvette (C4). Het was dé trekpleister voor deze auto, alhoewel het mogelijk was om een gewone klokkenwinkel te bestellen.

Tegenwoordig zijn bijna alle hatchbacks voorzien van vijf deuren. Bij Opel had je in 1984 nog de keuze tussen drie of vijf deuren. De GSi was niet alleen sneller, maar ook gaaf om te zien. Het GSi-logo was waanzinnig cool met de rode punt op de i. De voorbumper was geheel in kleur meegespoten, iets dat lang niet alle Kadettjes hadden in die tijd. De sportieve wieldoppen (of optionele lichtmetalen velgen) plus de achterspoiler completeerden de GSI-look. Minder politiek correct dan de telkens saaier wordende Golf GTi.

Kadett GSi 2.0 (E) ’88

In 1987 werd de Kadett gefacelift. Zo rond die tijd kreeg de GSi ook een grotere motor. De 1.8 liter werd vervangen door een 2.0. Deze leverde eveneens 115 pk, maar aanzienlijk meer koppel dan voorheen. Dankzij het immer lage gewicht waren de prestaties net ietsjes beter. Als je je best deed kon je in 8,5 seconden al de 100 km/u halen. Met de 2.0 achtklepper liep de GSi 206 km/u.

Kadett Cabrio GSi ’88

In 1987 werd de keuze nog wat groter. Het was namelijk mogelijk om te opteren voor de Kadett Cabrio, ook in GSi-trim. De Kadett Cabrio GSi werd gebouwd door Bertone. Om het verlies in stijfheid van de carrosserie enigszins te beperken kreeg de Kadett Cabrio een behoorlijk opzichtige rolbeugel. Dat was echter in de jaren ’80 gemeengoed voor betaalbare cabrio’s.

Zeker in het wit was dit een briljante auto, vooral met de eveneens witte wieldoppen. Je deed een tanktop aan, liet een blonde snor groeien en plaatste jouw middelmatig knappe vriendin naast je en nóg was je de bink op de parking van de parenclub in Peer. Je droomde van Jenna Jameson, maar nam genoegen met Kim Holland. Dat was de Kadett GSi Cabrio in een notendop.

Kadett GSi 16v ’88

De leukste Kadett GSi kwam pas in 1988, namelijk de GSi 16v. Zo eind jaren ’80 had je twee kampen: het ‘turbo’-kamp enerzijds en het ’16v’ anderzijds. Beide technologieën waren destijds heerlijk ongepolijst. Denk aan een spectaculair turbogat of een heerlijk nerveuze 16-klepper. Dat was met de Kadett met C20XE-motor niet anders. Deze hing heerlijk aan het gas en hield ervan om toeren te maken. Sterker nog, onderin de toeren was de motor wat nukkig. Daar excelleerde de achtklepper eigenlijk. Onderin had die achtkleps variant ook meer koppel, maar trok je het gas open dan was er niets leuker dan die dubbelnokker.

Want wie toeren wilde (zo’n 6.000), werd getrakteerd op 156 ongeduldige pk’s. Er was ook een versie met katalysator die 150 pk leverde. Het koppel was voor een tweepitter erg hoog: 196 Nm, maar bevond zich wel bovenin de toerenrange: 4.800 toeren. Ook was de Kadett GSi 16v niet heel erg zwaar: zo’n 1.000 kilogram. Daarmee was het één van de snelste en meest spectaculaire auto’s in het segment. Je snelde in 8 tellen naar de 100 km/u en op de Autobahn haalde je 217 km/u. Het was niet enkel een dikke motor die de GSi toebedeeld kreeg. Ook remmen, transmissie en onderstel werden erop aangepast.

Kadett GSi Champion ’90

Voor wie de Astra GSi 16v niet verfijnd genoeg vond, kon de Astra GSi ‘Champion’ kiezen. Deze kon je destijds heel erg lui samenstellen. Leren recaro’s? Geen probleem. Zelfs stoelverwarming was mogelijk. Gelukkig kreeg je de 15″ BBS honingraatvelgen standaard. Bij de luxe Champion uitvoering had je de keuze voor het aantal deuren (3 of 5) en het aantal kleppen (8 of 16).

De Opel Kadett GSi bleef in productie tot 1991, de Kadett E-generatie mocht het tot 1993 uitzingen. De auto werd opgevolgd door de Opel Astra, een naam die deze auto in het Verenigd Koninkrijk al had. De Opel Kadett GSi kent gek genoeg maar een hele kleine schare fans. Het was destijds een van de snelste en gaafste Hot Hatches die je kon krijgen. Kom op, het was de Heetste Hatchback. Niet alleen de auto had eigenschappen die koop en zorg rechtvaardigen, ook de tijdsgeest waaruit de auto kwam is belangrijk. De Opel Kadett GSi was namelijk geen pretentieuze auto en de maatschappij was dat destijds ook niet.

De Kadett GSi komt uit een simpele tijd. Je stemde om de vier jaar en dat deed je op het CDA. Dat was gewoon het fatsoen dat je in je donder had. Verdiende je minder, dan wendde je tot de P van de A en was je hardwerkend en/of ondernemer, dan was er de VVD voor jou. Dat was het eigenlijk wel. Niets 15 splinterpartijen die elkaar tot de sokken afbranden. Kinderen speelden nog gewoon tot acht uur s’avonds buiten zonder elektronische assistentie van een xBox met ADSL-verbinding. Een paar bomen en wat spaanplaat waren voldoende om je bezig te houden. Er was nog gave rockmuziek waarvoor je je niet hoefde te schamen. Gitaarsolo’s duurden gewoon 10 minuten. Zure regen en Greenpeace vond niemand interessant. Dat zag je ook terug aan de auto’s. Die waren simpel. Niet alleen qua styling, maar ook qua doelmatigheid.

Daarin excelleerde de Kadett GSi. Het was gewoon de Kadett die iedereen terecht al had. Niet te groot, niet te klein. Praktisch, eenvoudig en betaalbaar. Het GSi gedeelte was wat vieux door de cola. Bij de 16v deden ze er nog een beetje meer vieux bij. Gewoon een Kadettje, maar met een rechterpedaal waarmee je elke concurrent naar het tweede plan verwees. Ja, het ding roestte als een malle en het dashboard kraakte erop los. Maar dat geldt voor zoveel klassiekers en youngtimers. Wat dat betreft is het zonde dat tegenwoordig niemand zich meer lijkt te bekommeren om deze eenvoudige maar uiterst vermakelijke tijdmachine.

Het is overigens niet dat we niet meer terug kunnen naar die tijd. Er zijn nog steeds Opel dealers en die voorzien je uitstekend van uitstekende gemiddeld-heid en andere zaken die naar hutspot ruiken. Uitstekende waar, voor een zeer redelijk bedrag voor alle burgerlullen en poldertrutten. Precies wat we eigenlijk nodig hebben. We zijn echter doorgeslagen naar unieke premiumness met een sportpakket. Uiteindelijk rijd je nog steeds dezelfde auto als de buurman. Het is de illusie van uniek zijn. Daar was die Kadett zo sterk in. Die heeft daar nooit een geheim van gemaakt. Onze cultuur laat zich zo mooi samenvatten met producten. Calvé Pindakaas, Unox erwtensoep en de Opel Kadett. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.