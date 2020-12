Koop een blubberdikke Shelby Mustang op Marktplaats - Autoblog.nl

Een heerlijke dikke V8 met voldoende power voorin deze Mustang op Marktplaats. Daar betaal je echter wel voor.

De naam Mustang is één van de bekendste namen in de auto-industrie. De naam ligt echter ook onder druk bij de keiharde fans. Mustang is nu ook een elektrische SUV. De purist die een achterwielaangedreven tweedeurs muscle car verwacht huilt stilletjes.

Shelby

Gelukkig bestaat die nog wel, vooral in de VS. In Nederland kun je de versie met V8 krijgen maar hij is peperduur. De 2.3 EcoBoost viercilinder is ooit nog te betalen. In de VS is hij er nog in veel meer versies, de GT met V8, de Mach 1 en de Shelby-versies. Die laatste zijn zeldzaam, maar wel te vinden!

GT350

We hebben tevergeefs gezocht naar een gloednieuwe GT500, maar die zijn nog niet hier naartoe gehaald. Een GT350 is het dikste wat je gaat krijgen. Alsnog niet niks. Wij vinden op Marktplaats een blubberdikke Ford Shelby GT350 Performance met 525 pk.

Het exemplaar in kwestie is vooral erg zwart. Gelukkig is er een beetje kleur aangebracht met de blauwe strepen. Je moet dan ook vooral de motor en de beleving het werk laten doen. Wat maakt de GT350 leuk? Een rauwe, 5.2 liter V8 die dus 525 pk levert. De boel schakelen gaat met een handbak met zes verzetten. De meeste rivalen voor dit geld met 525 pk of meer moeten geloven aan een automaat.

Duur

We hebben het al over geld, want het bang for your buck-aspect is niet helemaal te vinden bij deze speciale Mustang op Marktplaats. Met 79.900 euro is het niet bepaald een koopje. Dan merk je het ietwat goedkope interieur en het feit dat de afwerking niet perse op niveau is van vergelijkbaar geprijsde sportwagens. Zie het zo: je koopt een briljante motor voor 70 ruggen. En de rest voor de rest van het geld.

Maar goed, deze ‘echte’ Mustang op Marktplaats is wel dikker dan die van je buurman. En qua geluid en beleving mis je ook weinig. Ook dat is wat waard. Interesse tonen in deze dikke Mustang kan op de advertentie op Marktplaats.