Mercedes-AMG GT R uit het gamma voor 2021 - Autoblog.nl

Het flink uitgedijde Mercedes-AMG GT gamma gaat krimpen met de exit van de AMG GT R.

Als er ergens geen tekort aan is, is het modellen in de Mercedes-AMG GT line-up. Het overzicht was moeilijk te vinden, maar ze hebben het veranderd op een wat duidelijkere manier.

Rangorde

Vooral het feit dat de AMG GT een S, C, en R-versie kreeg was verwarrend. Het begon met de GT (462 pk), GT S (510 pk) en GT R (585 pk), waar de nogal onnodig lijkende GT C (557 pk) nog tussengevoegd werd. Dat werd veranderd: de GT S is gedropt voor dit jaar en de AMG GT heeft 522 pk gekregen. Als het ligt aan Amerikaanse berichtgeving gaat het nóg overzichtelijker worden.

AMG GT R eruit

In de VS kregen dealers namelijk een mail over de AMG GT R en diens levering. Die gaat stoppen vanaf 29 december aanstaande.

Daarmee wordt de rangorde duidelijk: AMG GT, AMG GT C, AMG GT Black Series. Maar was de AMG GT R ‘het zwarte schaap’? Nee, het ligt anders. De AMG GT wordt klaargestoomd voor een nieuwe generatie die ook nog eens na de Mercedes SL gaat bestaan.

Return SL

Zoals we weten krijgt namelijk de Mercedes SL eindelijk een opvolger! Deze roadster met softtop gaat de rol op zich nemen van een sportwagen van Mercedes-AMG. Om deze auto bestaansrecht te geven, moet de AMG GT inkrimpen. Omdat er voor de SL verschillende AMG-versies gepland staan, waaronder de SL 73 hybride, is er geen ruimte meer voor een net niet superversie van de AMG GT naast de Black Series. Nog steeds verwarrend, maar ook wel weer logisch.

De hele nieuwe planning voor Mercedes-AMG zal tegen 2021 duidelijk worden. Welke versies van de AMG GT het wél gaan overleven, dat wordt spoedig bekend. (via Allcarnews)