BYD werkt aan nieuwe PHEV: ”300 km elektrische actieradius en 400 km laden in 5 minuten”

Hoe werkt 400 kilometer laden in 5 minuten als je maar 300 kilometer actieradius hebt?

Vanaf dit jaar staat China in het teken van elektrificatie. Of beter gezegd: vanuit de staat wordt aangestuurd op meer innovatie voor elektrische voertuigen. Dat is onder andere de reden dat we ineens veel meer horen over solid-state batterijen die in productie genomen worden. Iets wat de EV-industrie op z’n kop moet zetten.

Bij BYD kijkt men iets verder dan alleen de droge accu’s. Er gaan geruchten in BYD-fangroepen dat er gewerkt wordt aan een ‘DM-i 6.0’ PHEV-aandrijflijn. De fans claimen dat BYD zowel de verbrandingsmotor als het elektrische gedeelte aanzienlijk verbeterd heeft.

400 km laden op 300 kilometer actieradius?

De benzinemotor zou een thermische efficiëntie hebben van tussen de 48 en 49,5 procent. Dat is meer dan tien procent hoger dan gemiddeld. Daarnaast zou de DM-i 6.0 standaard met een 900-volt architectuur uitgerust worden, waardoor snelladen heel snel gaat: na vijf minuten in optimale omstandigheden laden kan men weer 400 kilometer rijden. Of 300? Komen we zo op terug.

Hoe groot het accupakket precies is (er wordt gesproken over tussen de 35 en 40 kWh) en welke chemische samenstelling deze heeft, blijft vooralsnog een mysterie. Maar als we de geruchten moeten geloven, is hij minimaal goed voor een actieradius van 300 kilometer onder de Chinese CLTC-testcyclus (China Light-Duty Vehicle Test Cycle). Ja, dat is minder dan er bijgeladen kan worden in vijf minuten.

Nee, wij weten ook niet precies hoe dat zit. Het lijkt aannemelijk dat de 400 kilometer in vijf minuten verwijst naar een maximale laadsnelheid onafhankelijk van de omvang van de accu. Dat maakt dat de actieradius van de DM-i 6.0 hierin dus van minder belang is.

Ook de tussenkomst van AI kan natuurlijk niet ontbreken. De technologie zou door BYD ingezet worden om het energiemanagement en -distributie van het accupakket te optimaliseren.

Vergelijk je bovenstaande cijfers met bijvoorbeeld de BYD Seal 6 DM-i die nu in het Nederlandse aanbod de grootste elektrische actieradius heeft, dan zit er nogal een verschil in. De Seal 6 komt namelijk ‘slechts’ 140 kilometer op volledig elektrische kracht.

Via CarNewsChina