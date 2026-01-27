Waarom onderhoud aan een EV goedkoper is, maar jij toch niet goedkoper uit bent

De EV-rijder is onderaan de streep net zoveel kwijt als iemand met een benzineauto.

Zolang er geen problemen aan grote zaken zoals de batterij zijn, is het onderhoud van een elektrische auto een stuk goedkoper dan het gezond houden van een auto met een verbrandingsmotor. Bij EV’s heb je niet te maken met bougies, een distributieriemen of -kettingen en bovenal: veel minder slijtagegevoelige motoronderdelen. Toch ben je ongeveer evenveel kwijt onder aan de streep. En ook je monteur maakt er niet meer winst op. Hè?

De Duitse branchevereniging ZDK (Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe) verdedigt het goedkopere onderhoud van elektrische auto. De voorzitter van de vereniging is Thomas Peckruhn. Hij legt uit: “Het daadwerkelijke onderhoud is doorgaans minder intensief dan bij voertuigen met verbrandingsmotor, waardoor de totale kosten voor klanten vaak gunstiger uitvallen.” Toch ben je niet goedkoper uit als klant volgens ZDK.

Hoger uurloon voor de monteur

Naast de spulletjes om je auto weer op weg te helpen, moet degene die voor de check heeft gezorgd natuurlijk ook zijn salaris krijgen. Volgens de ZDK kunnen monteurs meer geld vragen voor werkzaamheden aan een EV dan aan een benzineauto. Dit geld verdwijnt echter niet in de zakken van de techniekers.

Monteurs moeten zich bijvoorbeeld extra laten bijscholen op gebied van EV’s. Er zijn misschien wel minder onderdelen, maar de onderdelen die er zijn, zijn vrij complex. Daarnaast moeten de technieker voldoen aan strengere veiligheidsvoorschriften bij hoogspanning, moet de werkplaats worden aangepast, zijn er speciale smeermiddelen en gereedschap nodig en is de aansprakelijkheid hoger, net als de garantiekosten.

Daarom zijn de investeringen van autobedrijven fors gestegen volgens de ZDK. Zeker merkgebonden werkplaatsen zijn verplicht om die investeringen te doen, omdat fabrikanten strikte voorwaarden stellen. Zij werken met voortdurende training, periodieke hercertificering en exacte veiligheidsprotocollen.

De klant betaalt

Het geld om deze investeringen te kunnen betalen moet dus ergens vandaan komen. Daarom ziet ZDK veel uurtarieven van automonteurs omhoog gaan. Dit is volgens de brancheorganisatie geen middel om de eigen winst op te drijven.

Allemaal leuk en aardig, maar daardoor gaat het voordeel van goedkoper onderhoud verloren. Volgens ZDK is de totale onderhouds- en reparatiekosten over de levensduur van elektrische auto’s en benzineauto’s vergelijkbaar geprijsd door het hogere uurtarief.

Bron: KFZ Gewerbe