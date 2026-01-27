Waarom onderhoud aan een EV goedkoper is, maar jij toch niet goedkoper uit bent

De EV-rijder is onderaan de streep net zoveel kwijt als iemand met een benzineauto.
Zolang er geen problemen aan grote zaken zoals de batterij zijn, is het onderhoud van een elektrische auto een stuk goedkoper dan het gezond houden van een auto met een verbrandingsmotor. Bij EV’s heb je niet te maken met bougies, een distributieriemen of -kettingen en bovenal: veel minder slijtagegevoelige motoronderdelen. Toch ben je ongeveer evenveel kwijt onder aan de streep. En ook je monteur maakt er niet meer winst op. Hè?
De Duitse branchevereniging ZDK (Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe) verdedigt het goedkopere onderhoud van elektrische auto. De voorzitter van de vereniging is Thomas Peckruhn. Hij legt uit: “Het daadwerkelijke onderhoud is doorgaans minder intensief dan bij voertuigen met verbrandingsmotor, waardoor de totale kosten voor klanten vaak gunstiger uitvallen.” Toch ben je niet goedkoper uit als klant volgens ZDK.
Hoger uurloon voor de monteur
Naast de spulletjes om je auto weer op weg te helpen, moet degene die voor de check heeft gezorgd natuurlijk ook zijn salaris krijgen. Volgens de ZDK kunnen monteurs meer geld vragen voor werkzaamheden aan een EV dan aan een benzineauto. Dit geld verdwijnt echter niet in de zakken van de techniekers.
Monteurs moeten zich bijvoorbeeld extra laten bijscholen op gebied van EV’s. Er zijn misschien wel minder onderdelen, maar de onderdelen die er zijn, zijn vrij complex. Daarnaast moeten de technieker voldoen aan strengere veiligheidsvoorschriften bij hoogspanning, moet de werkplaats worden aangepast, zijn er speciale smeermiddelen en gereedschap nodig en is de aansprakelijkheid hoger, net als de garantiekosten.
Daarom zijn de investeringen van autobedrijven fors gestegen volgens de ZDK. Zeker merkgebonden werkplaatsen zijn verplicht om die investeringen te doen, omdat fabrikanten strikte voorwaarden stellen. Zij werken met voortdurende training, periodieke hercertificering en exacte veiligheidsprotocollen.
De klant betaalt
Het geld om deze investeringen te kunnen betalen moet dus ergens vandaan komen. Daarom ziet ZDK veel uurtarieven van automonteurs omhoog gaan. Dit is volgens de brancheorganisatie geen middel om de eigen winst op te drijven.
Allemaal leuk en aardig, maar daardoor gaat het voordeel van goedkoper onderhoud verloren. Volgens ZDK is de totale onderhouds- en reparatiekosten over de levensduur van elektrische auto’s en benzineauto’s vergelijkbaar geprijsd door het hogere uurtarief.
Bron: KFZ Gewerbe
Reacties
ttr6 zegt
Daar zie ik met mijn I4 tot nu toe (ruim 3 jaar) niets van terug. Onderhoud is zeer goedkoop, een keer/2 jaar “beurt” waar bijna niets gedaan wordt voor paar € 100 piek. Dus vreemd verhaal.
b00st zegt
Zelfde hier, Tesla heeft geen verplicht onderhoudsschema. Je kan hem binnenbrengen als je echt wilt voor nazicht, maar buiten wat lucht bijpompen en je ruitenwisservloeistofniveau (scrabble!) nakijken denk ik niet dat er veel gebeurt. Mss de HEPA filter vervangen (die je ook gewoon via de app kan bestellen, net zoals de ruitenwissers) en remvloeistof nakijken? Geen idee. De BMW daarentegen zit rond de 1000 per jaar om rijdende te houden (nu weer distributieketting en/of vanos). Giga verschil. Denk dat er veel merken vasthouden aan periodiek onderhoud om geen inkomsten te verliezen, en de leasemaatschappij rekent het toch door.
mashell zegt
Zo’n ruitenwissersproeiervloeistofniveauinspectie moet je niet onderschatten.
Maar moeten zaken als remvloeistof etc niet af en toe nagekeken worden?
b00st zegt
Ze raden aan om het om de 4 jaar te laten testen. Er zit natuurlijk ook een sensor op het niveau. En remmen worden veel minder gebruikt ivm regeneratie. Op reddit zie je reacties van mensen die +300.000km hebben gereden en nog de originele remblokken hebben.
“Wij raden u aan om de remvloeistof om de 4 jaar te laten testen op verontreiniging door een Tesla-serviceafspraak te maken en indien nodig de vloeistof te laten verversen.”
clemensa zegt
Helemaal mee eens. Ik rijd nu zes jaar elektrisch en heb na 150.000 km alleen het interieurfilter (2x) en droogmiddelzak (1x) laten vervangen. Bandenslijtage is wel wat hoger.
spidermann zegt
@tyr1: n=1
MM93 zegt
Dat hogere uurloon is alleen maar om het omzetverlies van de werkplaats te compenseren.
JanJansen zegt
Mijn locale garage is gestopt met EV.
Doordat EV rijders niet meer regelmatig bij de garage komen, is er vaak veel meer mis mee.
De gemiddelde EV rijder wil niets uitgeven aan onderhoud, dus dat leverde voor hem te vaak discussies op.
Hij vertelde dat er bij de helft van de EV’s wel iets was met de banden, en anders wel de aandrijving/wielophanging.
Pordon zegt
Dit is natuurlijk complete onzin. Waar wordt op gebaseerd dat EV-rijders “niet meer bij de garage komen”? Het grootste deel van de EV’s is lease en die gaan gewoon keurig volgens schema naar de dealer of leasemaatschappij voor onderhoud. Ook de meeste privébezitters rijden jaarlijks netjes hun beurtjes.
Het verschil is simpelweg dat er mínder te onderhouden valt. Geen olie, geen filters, geen distributie, geen uitlaat. Dat betekent niet dat mensen onderhoud willen ontwijken, maar dat het onderhoudsvolume lager is.
En laten we wel wezen: ook bij ICE-rijders worden reparaties regelmatig in twijfel getrokken. Daar heb je net zo goed discussies over “is dit echt nodig?” of “kan het niet goedkoper?”. Dat is echt geen EV-exclusief gedrag, maar dat is altijd al zo geweest.
Banden, remmen en wielophanging zijn bovendien exact dezelfde slijtdelen als bij een ICE. Als je als garage daar geen onderhoud of reparaties aan kunt verkopen wanneer het nodig is dan wordt het wellicht tijd voor omscholing.
Dat je als locale garage geen EV’s accepteert vanwege een minder interessant verdienmodel dan kan ik dat nog begrijpen.
peewee05 zegt
Onzin of niet, ik heb dit verhaal vaker gehoord. Laatst nog in een video van de garage van de ‘klokje rond’ keuringen.de eigenaar gaf de opmerking dat ze geen Tesla’s meer in onderhoud willen om exact dezelfde reden.
JanJansen zegt
Ik heb gezocht naar het fragment, want die wil ik graag doorsturen naar mijn garage.
Is dit wat je bedoelde, vanaf 8m30s ?
https://www.youtube.com/watch?v=gIeWCVVtG3s
RUBERG zegt
Ev’s hebben meestal een veel langere service interval. Dus komen ze minder vaak in de werkplaats. Qua remvloeistof zijn er diverse inzichten. Er zijn merken die 2 jaar hanteren. Dit omdat remvloeistof vocht opneemt. Dat verlaagt het kookpunt. Omdat remvloeistof bij een ev nauwelijks warm wordt, blijft er (dat wordt als reden opgegeven) meer vocht achter. Maar zoals bij alles, meten is weten
Visje66 zegt
Bijna 2 jaar, 0 eurotjes.
Waar mijn ICE auto al minimaal 1500 tot 2000 euro aan onderhoud nodig zou hebben gehad. Ja, een simpel klein beurtje( motorolie, remolie, filtertje) bij de VW kost tegenwoordig al 850 piek, dus die onzin dat EV’s duur zijn om te onderhouden…..
Het onderhoud van ICE auto’s wordt juist steeds duurder, en in rap tempo.
potver7 zegt
Jep, want het zijn natuurlijk wel gewoon dezelfde werkplaatsmedewerkers die aan die EV’s werken. En daarvan gaat dus het uurtarief omhoog. Of dacht je soms dat zo’n garage een apart groepje mensen had die alleen maar EV’s doen, met een afwijkend uurtarief?
smeck zegt
Als je €850 betaald voor een kleine beurt ligt dat niet aan de auto/merk maar aan de garage ;)
Een beetje monteur doet dit in max 2 uur met €100 aan materiaal/vloeistoffen.
Johanneke zegt
Gisteren toevallig nog een Model S in klokje rond op youtube. De beste man had bijna 2 ton gereden, en ging van APK naar APK. Dus behalve banden en ophanging was er eigenlijk nooit wat aan de auto gedaan. Het interieurfilter was bijzonder vies. Ik hoor dit hier en daar vaker van garagisten, dat EV rijders weinig aan hun auto uit (willen) geven. En zolang ie rijdt, waarom zouden ze, zullen ze denken.
Als ik straks een EV heb hoop ik een betrouwbare specialist te vinden. Die wel ieder jaar even de bodemplaten verwijdert om te zien of zaken als het koelsysteem nog in goede conditie zijn.