Koop de meest onbegrepen gelimiteerde Mercedes van dit moment

Een gevalletje apart en misschien daarom onbegrepen en niet genoeg geliefd.

Het is maart 2019 als Mercedes-AMG het doek trekt van de GT R Roadster in Genève. Zo’n speciale auto is het nou ook weer niet, maar toch kan ik me nog die middag goed herinneren.

AMG GT R Roadster op Marktplaats

Het was een mat blauw exemplaar dat Mercedes meenam naar een eigen feestje in de Zwitserse stad. Ik kan me nog goed herinneren dat er niet enorm veel volk om de auto heen stond. Want ja, het was een roadster op basis van de AMG GT R. Maar het feit dat Mercedes-AMG deze auto maakte in een gelimiteerde oplage maakte het zo speciaal.

Achteraf gezien was er inderdaad weinig liefde voor het model. Het is niet dat alle 750 exemplaren als warme broodjes over de toonbank gingen. Er staat er nu eentje te koop op Marktplaats, de onbegrepen GT R Roadster. Misschien dat we over 40 jaar terugblikken op dit model en denken: slechts 750 stuks, dit is echt bijzonder! En de prijzen vliegen omhoog..

Ik heb geen glazen bol, maar vandaag de dag kun je deze ophalen voor net geen 250.000 euro. Een goed gebruikte AMG GT R kost je zomaar een ton minder, maar die is niet gelimiteerd én het dak kan niet open. Qua specs is de Roadster gelijk aan de coupé. Een 4.0-liter biturbo V8 met 585 pk. 0-100 km/u in 3,6 seconden en een topsnelheid van 318 km/u.

Hoe ouder dit model wordt, hoe beter ik hem ga waarderen. Zeker omdat de Mercedes-AMG SL een enorm iPad-toestand interieur heeft. Bij deze AMG GT R Roadster is dat nog net niet het geval. Je hebt wel het digitale display en een mooi groot genoeg scherm in het midden, maar nog niet de schermenwinkel van een moderne Benz alsof je in de MediaMarkt staat.

De kleur Designo grafietgrijs magno moet je wel liggen. Het heeft hoge Batman-vibes, wat toch wel goed past bij deze Duitse musclecar. Dus: 249.950 euro. Deze gelimiteerde GT R Roadster (1 van 750) of een niet gelimiteerde, 50k goedkopere en veel oudere SLS Roadster? Roept u maar.