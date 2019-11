Autoblog Garage: Casper koopt een Porsche 911

Het heeft even geduurd, maar daar is 'ie dan: de Porsche 911. Mijn Porsche 911. Maar voordat ik over de auto zelf ga vertellen, ga ik jullie eerst even vervelen met wat persoonlijke historie. Te beginnen bij mijn jeugd.

Zoals velen van jullie had ik als kind al een voorliefde voor auto’s. Volgens mijn ouders begon ik na ‘papa’ en ‘mama’ vanaf de achterbank van de auto de merken van voorbij rijdende auto’s op te noemen. Toen ik iets ouder was en een Sony Walkman had met tiptoetsen (gekocht van mijn spaargeld of gekregen voor mijn verjaardag, dat weet ik niet meer zeker) werd dit mijn stuur op de achterbank. Deze walkman had een vergrendelknop die de bediening uitschakelde, zodat je niet per ongeluk je bandje doorspoelde in je broekzak. Met de vergrendeling ingeschakeld kon ik dus de toetsen indrukken zonder dat er iets gebeurde. Ik hield vanaf de achterbank mijn vader nauwlettend in de gaten, en de Walkman hield ik netjes met twee handen vast terwijl ik de handelingen van mijn vader spiegelde, ik draaide de Walkman om te sturen, had een tiptoets voor het gas (play), één voor remmen (stop), één voor opschakelen (doorspoelen) en één voor terugschakelen (terugschakelen), enzovoorts. Ik denk dat je je er wel een beeld bij kan vormen. Tenzij je jong genoeg bent om het fenomeen Walkman niet te begrijpen, in welk geval ik je wil doorverwijzen naar het fenomeen Google.

‘Casper, lul niet zo dom’ zul je misschien denken, maar ik wil een beeld schetsen. Je moet begrijpen dat auto’s altijd soort van in mijn bloed gezeten hebben. Dat geldt echter niet direct voor het merk Porsche. Ik had posters op mijn kamer van een eerste generatie Dodge Viper, mijn lievelingsauto als kind was de Ferrari F40 en ik had ook ergens een foto van een Porsche 959 hangen maar die was veel kleiner. Ik kan ook niet ontkennen dat deze op een bepaald moment moest wijken voor Tiffany Amber Thiessen in haar vroege Baywatch-jaren. Het zou kunnen dat de F40 op een bepaald moment ook verwisseld werd voor Carmen Electra. Ok, nu dwaal ik wel af.

Maar goed, Porsche was zeker een merk dat ik interessant vond, maar zeker niet mijn absolute droom van kind af aan. Dat kwam later pas, toen mijn vader na een aantal jaren sparen besloot dat hij zijn droom moest waarmaken. Hij kocht een goed gebruikte Porsche 911 Targa, een voormalige auto van de Rijkspolitie, overigens alleen nog herkenbaar aan een extra blinde knop in het dashboard en het weggewerkte gat op de aluminium Targa-beugel waar ooit de zwaailamp had gezeten. Velen van jullie kennen het verhaal misschien al, maar voor de mensen die het nog niet weten: mijn vader verkocht die auto (tot mijn ongenoegen, al had hij er goede redenen voor) en een paar jaar later dook hij op als volledig Rijkspolitie uitgedost verzamelaarsitem. Voor een belachelijke prijs, maar dat is nu eenmaal wat er gebeurd is met klassieke Porsches.

Toch was die auto uiteindelijk de reden dat ik écht van het merk ging houden. Dat had deels te maken met de ritten met mijn vader. Eerst als passagier, later mocht ik af en toe rijden of zelfs de auto meenemen voor een dagje of weekend weg met mijn (toen nog) vriendin. Maar het waren met name de momenten met mijn vader die me bijbleven. Hij had een bepaalde trots, een bepaald geluk op zijn gezicht als hij in die auto reed. Die auto werd onderdeel van de familie en ik baalde enorm dat ik niet het geld had hem van hem te kopen toen hij besloot hem van de hand te doen. Nog steeds trouwens, maar inmiddels kan ik wel stellen dat deze auto definitief buiten bereik is door de belachelijke prijsstijgingen van klassieke Porsches. Bovendien zijn er een aantal zaken wezenlijk veranderd aan de auto waardoor hij minder als ‘de 911 van mijn vader’ voelt.

Het was echter die oude 911 die mijn liefde voor de Porsche 911 definitief aanwakkerde. Toen ik mijn vriendin ten huwelijk vroeg werd de auto zelfs een prominent onderdeel van de uitnodiging voor de bruiloft en ik ben uiteindelijk (omdat de 911 inmiddels van eigenaar gewisseld was) in een andere Porsche 911 getrouwd, die mij geleend werd door Porsche Centrum Gelderland. Dat bedrijf is mede verantwoordelijk voor het verder aanwakkeren van de liefde voor het merk. Voor mijn werk als fotograaf kwam ik er toen al regelmatig en ik werd meer en meer verliefd op alles wat Porsche was, terwijl ik ondertussen de markt voor gebruikte Porsches volledig onbereikbaar zag worden. De prijzen gingen sky-high en het leek wel of ik voor elke euro die ik op mijn spaarrekening zette, twee euro prijsstijging zag op de auto’s die ooit bereikbaar leken.

Mijn vader kocht ondertussen zijn tweede Porsche (een rode 996 Carrera 4) en hoewel deze auto niet zo speciaal voor hem lijkt te zijn als die eerste, was er toch weer dat gevoel dat het zo hoorde. Een dagje op en neer knallen naar Antwerpen met die auto sterkte me echter nóg meer in mijn overtuiging dat ik ook een 911 wilde. Liever gister dan vandaag. En dus spaarde ik nog harder, nog gerichter voor een Porsche 911 in de hoop dat ik harder kon sparen dan de marktprijzen konden stijgen.

Gelukkig stabiliseerde de markt op een bepaald moment een beetje, maar een andere, nóg grotere wens ging ook in vervulling: ik werd vader van twee prachtige meiden. Die geven me meer dan een Porsche me ooit zal kunnen geven, maar tegelijkertijd zijn de onderhoudskosten ook niet mals. Maar goed, ik zal jullie niet vermoeien met Excelsheets vol luiers, kosten voor kinderopvang en fruithapjes. Er zat maar één ding op: harder werken en streng zijn voor mezelf op financieel vlak. Mensen die mijn kennen, weten dat dat niet mijn best ontwikkelde talent is, maar ik wilde dit, dus het moest lukken.

En nu, een paar jaar verder, kan ik zeggen dat het me is gelukt. Een klein jaar geleden bereikte mijn spaarrekening (die als ‘Porsche Fonds’ staat aangeduid in mijn bankapp) een bedrag dat de aankoop van de goedkoopste 996’en van dat moment mogelijk moest kunnen maken. Toen was het nog een kwestie van wachten tot de juiste auto voorbij kwam.

Iets meer dan drie weken geleden kwam er een auto voorbij waarvan ik dacht ‘dat zou hem wel eens kunnen zijn’ en ik besloot contact te zoeken met de verkoper. Niet veel later deed ik een proefrit. De verkoper had de auto niet heel lang in zijn bezit gehad maar moest er door omstandigheden vanaf dus vroeg niet de hoofdprijs. Bijkomend voordeel was dat hij een aankoopkeuring had laten doen. Die heb ik geverifieerd bij Derek van Porsche specialist Guldenberg Motorsport in Delft. Aanvullend hebben zij nog een compressietest gedaan, en toen die uitslag goed bleek besloot ik de verkoper de hand te schudden en nam ik de sleutels van mijn eigen Porsche 996 Carrera in ontvangst.

De auto is uitgevoerd in Basalt Black met een Graphite Gray interieur. Liever had ik een kleur gehad, maar iedereen die wel eens 996’jes zoekt op de occasionsites, weet dat de gekleurde auto’s minder vaak voorbij komen dan een Sinterklaas zonder Zwarte Piet-discussie, en als ze voorbij komen zijn ze flink duurder dan grijze en zwarte exemplaren. Kortom: zwart is het nieuwe rood. Andere opties zijn het schuifdak en de 18 inch Turbo wielen. Sinds de auto in februari 1999 de fabriek uit rolde lijkt hij netjes verzorgd. Er staan net geen 150.000 kilometers op de teller, die overigens is omgeprogrammeerd, omdat de auto origineel in de Verenigde Staten geleverd is. De verkoper deed er voor een zeer bescheiden meerprijs nog een setje winterbanden op 997-velgen bij. Die zitten er inmiddels overigens onder, de foto’s die je bij dit artikel ziet zijn vlak na het ophalen gemaakt en tonen nog de 18 inch Turbo wielen.

Het is geen perfecte auto, met een aantal krasjes en andere gebruikssporen binnen en buiten. Het onderstel voelt een tikkeltje vermoeid en de IMS-, AOS en koelingsissues die de 996 berucht maken, zijn nog niet verholpen. Daar moet ik dus achteraan, maar de kosten daarvoor had ik van tevoren ingecalculeerd. Bovendien is de 996 van ’99 nog voorzien van het Dual Row IMS, dat een stuk minder snel stuk gaat dan de Single Row die later werd gemonteerd. Het interieur (sorry, ik heb er nog geen fatsoenlijke foto’s van) is bovendien voorzien van de standaard stoelen, die ik graag zou wisselen voor een net setje Turbo-stoelen of iets anders met iets minder hoge zit en iets meer zijdelingse steun. Kortom: het wensenlijstje is er. En groeit ook gestaag door, zo gaat dat met dit soort auto’s.

De komende tijd ga ik de 996 grondig aanpakken om hem helemaal naar mijn eigen wens te maken. Mocht je alleen fabrieksoriginele 911’s kunnen waarderen dan adviseer ik je volgende berichten en video’s over mijn 996 te mijden, want er gaat echt het één en ander aan wijzigen. Wil je daarvan op de hoogte blijven dan kun je hier wachten op artikelen, of mijn Instagram-account in de gaten houden, aangezien daar iets meer in real-time de wijzigingen in beeld zullen komen.

En dan wil ik tot slot van dit artikel nog even iets ongebruikelijks doen. Dit is namelijk een droom die uitkomt voor mij. En daarvoor moet ik bovenal mijn vrouw bedanken. Zij heeft me namelijk altijd aangemoedigd mijn dromen na te jagen, hoe onbereikbaar of onverstandig mijn dromen soms ook zijn. Ze had ook verstandige suggesties kunnen doen voor dit spaargeld, zoals het aflossen van de hypotheek of andere volwassen beslissingen. Maar dat deed ze niet, waarschijnlijk omdat ze weet hoe graag ik dit wilde. Of omdat ze heel even niet oplette, maar dan ben ik haar daar dankbaar voor.

Ik kan het nog steeds bijna niet geloven, maar ik heb een Porsche 911. Binnenkort een video uiteraard, maar ik ga eerst even een paar rondjes rijden.