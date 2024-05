Een dikke middelvinger zelfs naar EV’s. Dat kun je wel aan Toyota overlaten…

Die hele transitie van plofmotoren naar elektrische varianten gaat niet zo heel lekker he? Zo hadden we afgelopen week het bericht dat Fiat verbrandingsmotoren in het vooronder van de 500e gaat leggen. Het werkt gewoon nog niet om puur elektrisch te verkopen.

En Toyota gaat in zekere zin hetzelfde doen. Zij gaan zich vol richten op verbrandingsmotoren en geven zo eigenlijk een dikke middelvinger aan EV’s. En dat terwijl Toyota toch flink voorop liep als het op elektrisch rijden aankwam. Of ben je de hybride Prius vergeten?

Toyota steekt middelvinger op naar EV’s

Toyota doet het niet alleen, samen met Subaru en Mazda gaan ze zich dus vol richten op de ontwikkeling van schone verbrandingsmotoren. Volgens de Japanners moeten die uiteindelijk net zo schoon kunnen worden als EV’s.

Het zou dan gaan om kleinere motoren, die ondersteund worden door een batterij. Een hybride dus, en daar hebben ze al ervaring mee. Als de motoren dan ook nog eens op synthetische brandstof of waterstof lopen, dan is het helemaal feest.

Toyota steekt die middelvinger op naar de EV’s omdat hun klanten daar behoefte aan hebben. EV’s zijn te duur en er kleven nog best wel wat nadelen aan. Zo zijn elektrische auto’s duur en duurt het lang om ze op te laden. Als er al plek is om dat te doen. Want er blijft een flink tekort aan laadpalen. Ook in Japan.

Volgens tegenstanders van de plannen van Toyota gedraagt de fabrikant zich als een kat in het nauw, omdat ze de ontwikkelingen van de transitie niet kunnen bijbenen. Die vinden het maar laf en onzin dat Toyota de middelvinger opsteekt naar de EV.

Vinden wij overigens niet. Wij zeggen; kom maar op Japanse vrienden. Laat maar zien dat jullie het kunnen!