Vaarwel diesel, EV doet nu de zakelijke kilometers

Voor het eerst heeft de elektrische auto meer zakelijke kilometers gemaakt dan een diesel.

Een leasauto uitkiezen en dan voor zo’n romige diesel gaan. Dat is toch lekker naar klanten tuffen. Het is ook een beeld van vroeger, want tegenwoordig is het helemaal niet meer normaal om voor een diesel te gaan. Je werkgever kan zelfs verplichten een elektrische auto te kiezen.

Zakelijke kilometers vooral elektrisch

Inmiddels is diesel zo exotisch dat zakelijke rijders in Nederland voor het eerst meer kilometers maken met een elektrische auto. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat hier om zowel leaseauto’s als bijvoorbeeld ondernemers die hun privéauto voor zakelijke doeleinden gebruiken.

De zakelijke rijders reden gemiddeld zo’n 20.000 kilometer af in 2023. In een kwart van de gevallen gaat het om kilometers afgelegd met een elektrische auto. Omdat het aantal dieselrijders jaarlijks daalt heeft de elektrische auto inmiddels de dieselbeukers ingehaald. Diesels waren vorig jaar goed voor zo’n 14 procent van de zakelijke kilometers.

Dat terwijl het aantal zakelijke rijders met een elektrische auto in hoog tempo toeneemt. Alleen al in vergelijking met vijf jaar geleden hebben we het over een vertienvoudiging.

Diesel en EV’s daargelaten. Benzine is nog altijd koning onder de zakelijke rijder. Dik de helft van de zakelijke kilometers worden afgelegd met een benzineauto. Je ziet onder leaserijders ook geregeld dat de voorkeur toch ligt bij een benzineauto, als ze dit van de werkgever nog mogen kiezen. In vergelijking met vijf jaar geleden zijn afgelegde zakelijke kilometers met een benzineauto met 50 procent gestegen.

Niet alleen zakelijk is benzine de favoriet. Ook onder particulieren is het met afstand de populairste brandstof. Ondanks de opkomst van elektrisch rijden worden nog altijd 80 procent van alle kilometers afgelegd met een auto op benzine.

Foto: Audi S6 TDI