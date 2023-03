Piquet moet flink dokken voor racistische uitspraak

De stiefvader van Max Verstappen moet een flink geldbedrag overmaken: Nelson Piquet zijn racistische uitspraak jegens Lewis gingen niet zomaar voorbij.

Om nou gelijk alles wat je niet aan staat te cancellen gaat altijd wat ver, maar een beetje opletten op wat je zegt kan iedereen van profiteren. Het lijkt erop dat ‘de vorige generatie’ en helemaal die daarvoor daar soms wat moeite mee hebben. En dan hebben we het niet over de senioren van de Nederlandse tv, nee, ook op internationaal niveau.

Nelson Piquet is racistisch

Het lijdend voorwerp is Nelson Piquet. In de jaren ’80 gezien als drievoudig wereldkampioen, in de jaren ’00 gezien als de vader van en in de jaren ’20 gezien als ‘de stiefvader van’, in dit geval Max Verstappen die een relatie heeft met dochter Kelly Piquet. De ophef is al wat ouder: Piquet nam in een podcast geen blad voor de mond toen het ging over Lewis Hamilton, die in zijn ogen Verstappen zijn leven aardig zuur maakte met als climax de zware crash op Silverstone in 2021. Als een trotse stiefvader ontbrak het niet aan krachttermen en eentje daarvan was ‘neguinho’. Vrij vertaald betekent dat ‘zwartje’ en we hoeven vast niet uit te leggen waarom dat nogal denigrerend is richting Lewis.

Boete

Piquet beweerde stellig dat de term niks te maken had met de huidskleur van Hamilton en zijn doel was niet iemand te beledigen. Maar dat deed ‘ie wel, aldus vier mensenrechtenorganisaties. Zij klaagden Piquet aan en het resultaat is nu duidelijk. Nelson Piquet senior moet 5 miljoen real betalen, zo’n 884.000 euro. Da’s toch even een Mansory Urus Performante én een Jaguar E-Type Roadster op Marktplaats die je even eruit floept. Men heeft het wel eens over dure woorden, maar ‘neguinho’ is dus voor Piquet een héél duur woord.

Lolligheid terzijde, Piquet mag het geld overmaken naar fondsen die zich inzetten voor gelijkheid en inclusiviteit. Allemaal lekker symbolisch natuurlijk, maar als elke belediging je een miljoen euro gaat kosten dan let je waarschijnlijk ietsje beter op je woorden. (via NOS)