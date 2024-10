Koop een fabrieksnieuwe Alfa Romeo 147!

Dit is een Alfa Romeo 147 voor de perfectionist.

Je bent pas een echte petrolhead als je een Alfa in je bezit hebt gehad, zo zei een wijs man ooit. Het mooie is: iedereen kán ook een Alfa Romeo bezitten. Er zijn immers genoeg betaalbare modellen. De Alfa Romeo 147 bijvoorbeeld.

De Alfa 147 werd in 2000 geïntroduceerd en werd destijds zeer positief ontvangen. De auto won in 2001 de prestigieuze Auto van het Jaar-verkiezing. Het scheelde maar één punt met de Ford Mondeo, maar winnen is winnen.

Uiteraard viel het design ook goed in de smaak. Dat is toch een van de redenen dat je een Alfa wil hebben. De ontwerpers zijn ook niet de eersten de besten: Walter de Silva en Wolfgang Egger. Die laatste tekende later ook de 8C Competizione.

Het exemplaar wat je hier op de foto’s ziet is een 120 pk sterke 1.6 Twin Spark, maar niet zomaar eentje. Dit is een auto voor de liefhebber. Deze 147 is namelijk nog fabrieksnieuw. Het betreft een origineel Nederlandse auto, die nog maar twee particuliere eigenaren heeft gehad en slechts 10.876 km op de klok heeft.

De twee vorige eigenaren waren ook liefhebbers, die de auto nauwgezet onderhouden hebben, inclusief preventief onderhoud. Qua uiterlijk is deze Alfa ook om door een ringetje te halen. De stoelen zien eruit alsof er nog nooit iemand op gezeten heeft. En een beige bekleding is natuurlijk altijd smullen geblazen in een Alfa.

Als je op zoek bent naar de goedkoopste 147 moet je even verder kijken, maar als je op zoek bent naar de mooiste zou dit ‘m wel eens kunnen zijn. De auto staat te koop bij HooG Selections voor €12.500.