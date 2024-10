GP Mexico 2024: tijden en wat je moet weten

We blijven aan de andere kant van de plas waar de GP Mexico 2024 belooft weer een spektakel te worden.

We zijn nog amper bijgekomen van de GP in de Verenigde Staten vorige week. Max Verstappen won zowaar de sprintrace en de race zelf was weer eens enerverend te noemen. Heeft Red Bull Racing het lek nu echt boven? Of moest Lando Norris er gewoon weer even in komen. En wat gaat Sergio Perez doen in zijn thuisland?

GP Mexico 2024

De Mexicaanse Grand Prix is voor ons nog een relatief nieuw begrip, maar voor mensen die langer F1 kijken wellicht een oude bekend. De eerste race werd in 1962, maar die telde nog niet mee voor het wereldkampioenschap. Dat was wel het geval met de editie in 1963. Deze werd verreden tot en met 1970 en gehouden op het circuit Magdelena Mixhuca. Dit is gewoon de voorloper van de baan die we dit weekend gaan tegenkomen. In 1986 keerde de GP van Mexico terug op het circuit omgedoopt tot Autódromo Hermano Rodríguez en reed men er tot en met 1992.

In 2013 keerde de race weer terug op de kalender. Ditmaal op een aangepaste versie van het Autódromo Hermano Rodríguez. De architect daarvan was niemand minder dan Hermano Tilke. Nog nooit won een Mexicaanse coureur de Mexicaanse GP. Drie Britten wonnen de GP tweemaal: Jim Clark, Nigel Mansell en Lewis Hamilton. De meest succesvolle coureur op deze baan is Max Verstappen. De Nederlander won namelijk de GP maar liefst 5 keer.

Het circuit: Autódromo Hermano Rodríguez

We rijden dus op het Autódromo Hermano Rodríguez. Dat is een circuit dat zeer hoog boven de zeespiegel ligt. In 2017 en 2018 kon Verstappen daar met een minder sterke Renault-motor alsnog winnen, omdat de motor iets minder uitmaakt en de aerodynamische kwaliteiten des te meer. De lucht is ijler. Ondanks dat de auto’s veel vleugel hebben, liggen de topsnelheden heel erg hoog.

Het circuit is 4,304 kilometer lang. Bij de start is er een enorm lang recht stuk. Inhalen is hier goed mogelijk. Grote kans dat bij de start men hier een paar plaatsen kan goedmaken (of verliezen). Daarna volgen er twee keer twee chicane-esque bochtensecties. De bochten zijn bijna 90 graden. Bochten 7 tot en met 11 zijn snelle doordraaiers. Inhalen is minder makkelijk, maar het levert wel mooie beelden op. Bij bochten 12 gaan de coureurs het stadion in. Inhalen kan, maar dan moet je erg veel risico nemen. Beter concentreer je je op de exit in bocht 17 om DRS te pakken.

Agenda GP Mexico 2024

Datum Tijd (tijdzone Nederland) Vrijdag 25 oktober  Vrije Training 1 20:30 – 21:30 Zaterdag 26 oktober  Vrije Training 2 00:00 – 01:30 Vrije Training 3 19:30 – 20:30 Kwalificatie race 23:00 – 00:00 Zondag 27 oktober  Race 21:00 – 23:00

Wat is de stand in het WK voor de GP van Mexico 2024?

Max Verstappen staat nog bovenaan de lijst en wist vorige week zijn voorsprong nog iets uit te breiden. Benieuwd of de updates van de RB20 ook op het hooggelegen circuit weer zorgen dat Verstappen goed uit de verf komt. Sergio Perez heeft nu ook alle updates aan boord, dus die mag aan het thuispubliek laten zien dat hij terecht in het stoeltje naast de huidige wereldkampioen zit.

Seizoen bijna afgelopen

We zijn bezig met de laatste loodjes. Na dit weekeinde zijn er nog vier races te gaan. De eerst volgende race is in Brazilië, waarna de derde en laatste GP in de Verenigde Staten gereden wordt in Las Vegas. Daarna gaan we nog terug naar waar het seizoen begon: het Midden-Oosten, met Qatar nét voor de GP van Abu Dhabi waar het seizoen zal eindigen. De strijd is nog niet gestreden.