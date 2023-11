Koop deze echte Ferrari met Audi-motor

Ja, een Ferrari met Audi-motor. Het kan gewoon.

Het mooie van ons werk is dat we gewoon kunnen doen wat we willen. De nieuwe Porsche 911 GT3 RS samenstellen? Yup, dat kan gewoon in de tijd van de baas, toch @michaelras? Hoe mooi is dat? Ook leuk is dat we op Marktplaats kunnen snuffelen naar toffe, bijzondere, aparte of hele dikke auto’s. In veel gevallen hebben we een lading tips (waarvoor dank!) met in het bijzonder die van @rachid, die man is pas druk bezig met de pareltjes te vinden! Waar haalt hij toch de tijd vandaan!

Vandaag heeft ondergetekende er eentje gevonden. Een ECHTE Ferrari. We moesten even kijken wat het precies is, want het lijkt een Frankenstein-project. En in zekere zin is dat ook zo, alleen is het een heel geslaagd project. Wel moeten we zeggen dat de OEM-liefhebbers even moeten wegkijken. Want deze auto is niet helemaal origineel. Of beter gezegd, helemaal niet origineel.

Ferrari met Audi-motor

Dat is overigens ook helemaal niet erg, want de Ferrari 348 staat niet bekend als het hoogtepunt uit de historie van het merk. Sterker nog, zelfs testpiloot Dario Binuzzi was absoluut niet tevreden over de auto. Hij noemde het een verschrikkelijke auto om te rijden en kon zich niet voor stellen wie dat ding had goedgekeurd. Bij de persintroductie spinde de testcoureur tijdens de eerste ronde om de pers rond te rijden. Lekkere reclame.

Je moet deze auto niet zien als een aanvulling voor je collectie, maar een originele trackdaycar. We noemen het dus een Ferrari met Audi-motor omdat dat namelijk het geval is, want de F129D/G – een 3.4 liter V8 met 300 pk – is vervangen door een 4.2 V8 van Audi, in dit geval met 360 pk. Het lijkt erop dat het een motor is uit de Audi S6 (4E). Deze levert standaard 340 pk, maar dit exemplaar is gechipt tot 360 pk.

Trackday monster met 0 trackday-ervaring

Bijzonder aan deze Ferrari met Audi-motor is niet alleen de aandrijflijn, maar hoe alles is aangepast voor trackdays. Helemaal apart is dat de auto dan vervolgens nooit gebruikt is voor trackdays. Want er zijn race-remmen met Brembo klauwen, schijven en blokken aanwezig.

Het onderstel is van de specialisten van Intrax. Mocht je denken dat jouw af-fabriek setje veren en dempers goed is, kan deze toko je verrassen. Sterker nog, zelfs als je een delicate sportwagen van een exclusieve fabrikant hebt, levert Intrax upgrades. Mochten de wielen je bekend voorkomen, dat zijn de BBS-wielen van de F430.

Helemaal apart is de bodykit. mocht je die niet mooi vinden, dan mag dat uiteraard. Maar dan ga je wel een beetje voorbij aan de functie van de auto. Deze Ferrari met Audi-motor is namelijk 260 kilogram lichter dan een standaardexemplaar en dat komt mede door de carbon body van de auto. Kortom, een enorme hoop fun voor een bedrag MINDER dan een nieuwe Polo GTI. Koopje toch? De advertentie kun je hier bekijken.