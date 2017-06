Koop een Ferrari en krijg er een Honda S2000 gratis bij

Dat kan natuurlijk alleen op Marktplaats.

Het is natuurlijk een eeuwig dilemma voor de liefhebber van sportieve auto’s. Ga ik voor een coupé, of toch voor een cabrio? Hoewel looks subjectief zijn, zien coupé’s er in mijn ogen vaak wat mooier uit. Daarbij is de carrosserie doorgaans stijver en wegen ze minder dan een cabrio, wat de betere scheurneus kan waarderen. Tenslotte is het als je in een coupé zit moeilijker voor het plebs om een rot ei in je gelaat te werpen omdat je in een te dure auto rijdt. Een reëel gevaar in ons kikkerlandje.

Cabrio’s (aankooptips) hebben echter ook bepaalde voordelen. Er zitten enige nadelen aan het extra contact dat je hebt met de buitenwereld, maar ook voordelen. Je hoort het geluid van de motor bijvoorbeeld beter, voelt de wind in je haren, je kan werken aan je tan en je kan beter ‘gezien worden’ als je over de boulevard cruist.

Voor degenen die domweg niet uit deze hartverscheurende afweging komen, heeft een aanbieder op Marktplaats een oplossing voorhanden. Als je bij hem deze Ferrari 348 TB koopt, krijg je er een Honda S2000 gratis bij! Dat zijn de betere package deals. Daarbij moeten we wel aantekenen dat Ferrari 348 TB’s elders beginnen bij zo’n 50.000 Euro en in redelijke staat verkerende S2000-jes bij 15 ruggen. De vraagprijs van 95.000 Euro voor het duo lijkt in dat licht bezien dus niet op bulk-korting. Maar goed, kniesoor die daar op let.

Voordeel van deze 348 is dat er nog maar 35.000 kilometers op de teller staan en dat de auto naar verluidt in puike conditie verkeert. Niet onbelangrijk, daar onderhoudskosten bij dit model hoog zijn. Voor het bijvullen van olie moet je al zo’n beetje het blok uit de auto laten schroeven. Oké, we overdrijven een beetje, maar niet voor niks heeft zelfs Ferrari zijn best gedaan om bij de 360 de onderhoudskosten wat te drukken ten opzichte van zijn voorgangers. Ook mensen met geld hebben op een gegeven moment geen zin meer om iedere keer weer enkele duizenden Euro’s neer te leggen voor een grote beurt.

De auto is ooit nieuw geleverd aan ene M. Ferrari. Misschien gaat het wel om doping-dokter Michele Ferrari, die jarenlang het onderhoud verzorgde van verschillende leden van de Spandex-brigade, inclusief hier en daar een beetje tuning. Dat is echter puur speculatie van onze kant. Nou ja, over het eigendom van de auto dan.

Over de S2000 is verder niks bekend, maar het is dan ook slechts een extraatje. Heb jij trek in dit atmosferische rode duo?