Kwalificatie Le Mans: waar staan die ‘Ollanders eigenlijk?

Gisteren pakte Toyota een een-tweetje in de kwalificatie voor de 24 uur van Le Mans. Ex F1-held Kobayashi reed zelfs een baanrecord. Maar hoe ging het in de andere klassen en hoe deden de Nederlanders het?

LMP1:

Bij elke wedstrijd gaat de aandacht natuurlijk vooral uit naar de grootste kanshebbers voor de zege. Hoewel in theorie alle zestig auto’s die dit jaar aan de start verschijnen na 24 uur als eerste over de finish zouden kunnen komen, komen de favorieten traditioneel gezien uit in de LMP1-klasse.

Na het vertrek van Audi rust de druk om er een mooie race van te maken aan de kop van het veld op Toyota en Porsche. De enige andere LMP1-auto die meedoet wordt ingezet door voormalig tandarts en Spyker F1-honcho C─âlin Colesnic, beter bekend als Colin Kolles. De ByKolles ENSO CLM P1/01 Nismo wordt tot op heden echter niet heel serieus genomen en gekscherend ook wel ‘ByeKolles’ genoemd, nadat Robert Kubica bedankte voor een zitje bij het team.

Kleine opsteker voor Kolles en zijn mannen: met een rondje van 3m 25.170s bleven ze de snelste LMP2 in de kwalificatie net voor, al is het maar met twee tienden van een seconde. Het slechte nieuws is dat de Toyota op pole ruim tien seconden sneller ging en de snelste Porsche nog altijd zo’n acht seconden sneller.

LMP2:

Dit is de klasse waar alle Nederlandse deelnemers in uitkomen. Van hen gooide Ho-Pin Tung de hoogste ogen door met zijn team Jackie Chan DC Racing de derde startplaats in de klasse te pakken. Ho-Pin zat zelf ook achter het stuur tijdens het snelle rondje. Overall start zijn team vanaf de negende plaats.

Onze andere landgenoten vinden we een stukje verderop de grid tegen. Rubens Barrichello nam de kwalificatie-honeurs waar voor Racing Team Holland, maar kwam niet verder dan de 17de plaats in de LMP2-klasse en 23ste overall. De ARC Bratislava Ligier JSP217 van Rik Breukers en zijn vrinden start vanaf plaats 28, nadat het team gisterenavond niet in actie kwam in de laatste kwalificatiesessie. Jeroen Bleekemolen mag met zijn team de race aanvangen vanaf plaats 30 in de enige Riley van het veld, die duidelijk geen match blijkt te zijn voor de Ligier’s, Oreca’s, Dallara’s en Alpine’s.



GTE Pro:

In de GTE Pro klasse is Aston Martin er verrassend vandoor gegaan met de pole in ye olde Vantage GTE. Het Britse merk troefde de Ferrari’s, Ford’s, Corvette’s en Porsche’s af. Enkele bekende namen pakten de topposities. Veteraan Darren Turner reed de pole voor Aston, terwijl James Calado, voormalig GP3-teamgenoot van Valtteri Bottas de tweede plaats pakte in een Ferrari 488. De plaatsen drie en vier gingen naar voormalig GP2 race-winnaars Richie Stanaway respectievelijk Sam Bird. De laatste veroorzaakte in 2014 nog een dikke crash op het circuit de la Sarthe.

Pas op de vijfde plaats vinden we de eerste Ford GT terug, gekwalificeerd door voormalig F1-tester en IndyCar-coureur Ryan Briscoe. Vorig jaar waren de Ford’s nog onoverwinnelijk in hun klasse. Destijds klaagden de andere merken dat Ford wellicht wat voordeel had gekregen van organisator ACO om een mooi verhaal te maken van de terugkeer van de Ford GT ’50 jaar na dato’. In het GT-klassement wordt gewerkt met een equivalentie-formule en wellicht zijn de andere merken nu wat equivalenter gemaakt.

GTE Am

Een opsteker voor de vetste racer van dit jaar! De bont gekleurde Corvette die we eerder op deze site behandelden behaalde namelijk de pole bij de ‘amateurs’. We zullen maar net doen alsof we niks te maken hebben met dat daverende succes.

Andere opvallende zaken in deze klasse zijn dat de Dempsey-Proton Porsche 911 RSR vanaf P4 (P48 overall) van start gaat, maar dan zonder de bekende acteur achter het stuur. Omdat er nimmer een excuus is om de Opzij-crowd niet tegen de haren in te strijken, kunnen we ook nog vermelden dat de enige vrouwelijke deelneemster aan de race start vanaf de allerlaatste plaats. Christina Nielsen en haar teamgenootjes starten de race als 60ste met de Scuderia Corsa Ferrari 488 GTE.