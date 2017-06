Officieel: dit is de nieuwe Volkswagen Polo

Je studeert deze zomer af en start daarna met een Management Traineeship bij de RabNG Bank? Maak dan kennis met de komende vier jaar van je leven!

Vanochtend was de onthulling van de nieuwe Polo. Het bleek dat er stiekem al wat plaatjes van de nieuwe B-segmenter op het internet circuleerden. Een cultuurschok van jewelste brachten deze beelden echter niet bepaald teweeg.

Maar goed, dat verwachten we ook niet bij Volkswagen. Het merk zet al decennialang in op evolutie in plaats van revolutie. Geen wonder, want ze hebben al evenzoveel decennia succes met deze strategie. De eerste Polo kwam in 1975 op de markt en sindsdien zijn er ruim 16 miljoen over de toonbank gegaan. De zesde generatie van de auto heeft wat dat betreft dus grote schoenen om te vullen.

Wat dat betreft komt het goed uit dat de Polo zelf ook weer een stukje groter wordt. Qua formaat was de vorige Polo al vergelijkbaar met de eerste Golfjes, maar de groeihormonen zijn nog niet uitgewerkt. De Polo VI wordt zowel langer als breder dan de uitgaande generatie. Dat komt onder andere vanwege het feit dat de nieuwe Polo baseert op het heilige MQB-platform, net als zijn nieuwe Spaanse neef van Seat. Net als bij de Ibiza is de nieuwe Polo wel wat lager dan het huidige model. Volgens Volkswagen is de nieuwe Polo daarom nu fun-to-drive.

Ook op het gebied van de motoren zijn de familiebanden met de Seat Ibiza duidelijk. Bezinerijders kunnen bijvoorbeeld kiezen voor de de 1.0 TSI (65, 95, 115 pk) en de nieuwe 1.5 TSI (tot en met 150 pk). Topper uit de range wordt de GTI, deze krijgt een 2.0 TSI motor met 200 pk. Dieselen kan nog steeds met een 1.6 liter grote TDI, die leverbaar wordt met 90 en 115 pk. Om geheel om onduidelijke redenen gaat Volkswagen er prat op dat de diesels heel erg veel filters hebben en zelfs de benzinemotor een partikel-filter heeft. Naast de bekende TSI en TDI motoren komt er een TGI variant, feitelijk een TSI omgebouwd voor CNG (Compressed Natural Gas).

Voor het grote publiek zal de nieuwe Polo in september voor het eerst in het vlees te bewonderen zijn op de IAA in Frankfurt. Niet lang daarna komen we ze ongetwijfeld weer in drommen tegen op ’s heren wegen, net als dat het geval was bij de vorige generaties. Volgens Volkswagen wordt de auto niet heel erg duur: in Germanië kun je hem krijgen vanaf 12.975 Ekkermannen. Voor de goede orde: dat is € 225 meer dan het uitgaande model. De Nederlandse prijzen zijn vooralsnog niet bekend.