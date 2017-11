Beter dan een robotpak: de Ford Mustang van Iron Man

Of beter gezegd van Robert Downey junior, die Iron Man speelt in de films.

De rol van Iron Man/Tony Strak levert ex-bajesklant Robert Downey junior bepaald geen windeieren op. De flamboyante acteur verdient geld als water in Hollywood. Dat is natuurlijk prettig, zeker als je van auto’s houdt. In de films komt de goed gevulde garage van Tony Stark meerdere malen in beeld, maar ook in het echte leven heeft het autovirus grip gekregen op de man die het personage speelt. Naar verluidt was Downey namelijk nauw betrokken bij de creatie van zijn ‘nieuwe’ Mustang Boss 302 van SpeedKore.

SpeedKore klinkt als de naam van een foute K-pop band, maar je zou ze als autoliefhebber kunnen/moeten kennen van de Tantrum, een restomod met 1.650 pk uit een dubbel geblazen 9.0 liter V8 uit een boot.

Ook op Downey’s ‘Stang hebben ze weer hun best gedaan, hoewel het vermogen wat bescheidener zal zijn. Precieze cijfers worden er niet gegeven, waarschijnlijk omdat de auto op SEMA staat en je daar al snel verzuipt in de auto’s met ruim 1.000 pk. Maar de Supercharged 5.0 V8 van bekend Ford-tuner Roush zal desalniettemin behoorlijke prestaties opleveren, vooral omdat de auto grotendeels opgetrokken is uit panelen van carbon.

Toch is de Mustang niet alleen maar voorzien van moderne technieken. Zo heeft de auto een vintage airco-systeem en is ook de rest van het interieur period correct uitgevoerd. Je zou kunnen zeggen dat er gekozen is voor een Singeresque aanpak. Een geslaagd project?