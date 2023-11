Koop een heerlijke zesliter youngtimer-sloep met Brabus spul

Wordt het heerlijker dan deze 6.1(!) liter grote Mercedes E-Klasse youngtimer met Brabus-spul? Wellicht niet.

De Mercedes E-Klasse (W211) is misschien wel één van de mooiste Mercedessen ooit gemaakt. Een perfecte moderne interpretatie van de designtaal met de dubbele koplampen van Mercedes des tijds, zonder overdreven uitbundig of gedurfd te zijn zoals de W212. Qua motoren en versies had je ook heerlijke keuzes voor de W211.

V8

Niet alleen vanwege de AMG-versies: initieel de 476 pk sterke 5.5 liter supercharged V8 in de E55, maar later ook de 514 pk sterke E63 met die blubberdikke 6.2. Verder hadden vrijwel alle motoren minstens zes cilinders, waaronder de dikke diesels in bijvoorbeeld de E320 CDI. Daar precies tussen zat de E500 met V8, een heerlijk dikke 5.0 liter V8 met 306 pk.

Brabus

Voor Brabus was dat niet genoeg. Die kwamen met een dik upgradepakket voor de E500 op de proppen. De motor werd vergroot naar een heuse 6.1 liter. Dat leverde een totaalplaatje van 426 pk op. Een mooi E55-alternatief: minder pk, maar met een veel dikker blok en zonder compressor. En ja, er is meer aan een E55 veranderd om tot een AMG-versie te komen. Ook bij Brabus krijg je modificaties aan het onderstel erbij en grotere remmen. Dat alles in een ‘normale’ E-Klasse-koets zonder AMG-opsmuk en dan ook nog eens zwart zonder badges.

Een echte sleeper durven we het niet te noemen, want de Brabus-bumperset en vier uitlaten verraden toch wel de ware identiteit van deze Brabus W211. Ook de driedelige 18 inch ‘Monoblock V’ velgen onderscheiden deze Brabus van een gemiddelde E-Klasse. Ach, het is period correct en het staat toch subtiel dikker: wij keuren het goed.

Occasion

Je snapt het misschien al: deze Brabus W211 E500 6.1 staat te koop als occasion in Nederland. Het leuke aan het interieur van deze Brabus is dat het daar vooral W211 is. Notenhout, bruin leer met zwart contrast, maar wel met een Brabus-toerenteller om een andere redline aan te geven. Er is ook voldoende aangevinkt aan opties, zoals het dubbele panoramadak, waarvan de voorste ook nog eens schuift en kantelt.

Wij houden er wel van, deze zwarte schim met blubberdikke motor. Hij ziet er ook netjes uit, gezien zijn 21-jarige leeftijd en kilometerstand. Dat laatste is wellicht zijn redding, want dankzij de 211.000 kilometers op de klok schrik je showroomstaat-kopers af. Terwijl het uiterlijk er goed uit ziet voor die leeftijd en kilometerstand.

Kopen

Dus, je mag hem kopen. Dat gaat je wel 23.350 euro kosten. Dan heb je wel een dikke youngtimer-beuker met een 6.1 liter grote V8 en 426 pk te pakken. Interesse tonen mag uiteraard op Marktplaats.

Met dank aan Daan voor de tip!