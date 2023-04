Deze obscure Marktplaats-occasion heeft een 4,4 (!) liter V6

Deze occasion is obscuur in het kwadraat. En dat zijn de leukste occasions.

De onvolprezen Chrysler Crossfire is geen alledaagse verschijning op de Nederlandse wegen, maar er staan toch nog meer dan 500 exemplaren op kenteken. Als je écht iets bijzonders wil moet je een Crossfire SRT-6 hebben, met supercharger. Die zijn nog een factor vijftig zeldzamer in Nederland.

Kan het nog obscuurder dan een Crossfire SRT-6…? Jazeker, want op Marktplaats staat nu een heuse Brabus Crossfire. Of eigenlijk moeten we zeggen: een Startech Crossfire, want voor alles wat niet Duits is gebruikte Brabus dit alias. Ook al is de Crossfire onderhuids zo Duits als een bratwurst.

Er was een Startech Crossfire met V8, maar de tuner heeft ook nog iets anders geprobeerd met de Crossfire. Dit is namelijk een Crossfire 4.4 S. Dat betekent dat de 3,2 liter V6 is opgeboord naar 4,4 liter.

Wat heeft dit precies opgeleverd? Dat durven we niet met zekerheid te zeggen, maar volgens de kentekengegevens heeft deze auto 325 pk. Al spreekt de advertentie over 400 pk. Het is in ieder geval flink meer dan de 218 pk die de V6 normaalgesproken levert.

De RDW-gegevens zeggen dat het koppel 420 Nm bedraagt, maar dat komt waarschijnlijk omdat de auto onterecht geregistreerd staat als SRT-6. Dat is toevallig precies het koppel wat een SRT-6 levert.

Deze auto moet dus eigenlijk een keer op de rollenbank gezet worden, maar één ding is zeker: deze Startech Crossfire heeft ruim voldoende power voor een compacte coupé. En wat deze auto extra leuk maakt: de 4,4 liter V6 is gekoppeld aan een handbak.

Qua uiterlijk zijn er ook een paar subtiele verschillen met een standaard Crossfire. Je kunt de Startech Crossfire herkennen aan de lip op de voorbumper, de uitlaateindstukken en natuurlijk de velgen.

Net als bij de standaard Crossfire zijn de achterste velgen groter dan de voorste. Deze Monoblock V-velgen zijn echter geen 18 en 19 inch groot, maar 19 en 20 inch. Deze meerdelige velgen hebben we al op menig Brabus gezien, maar ze zien eruit alsof ze voor de Crossfire gemaakt zijn.

Hoeveel Crossfire 4.4’s er gebouwd zijn durven we ook niet te zeggen, maar ga er maar vanuit dat deze op één hand te tellen zijn. Als je er eentje wil hebben is het dus nu of nooit. Op Marktplaats wordt er €21.950 gevraagd voor deze mokerdikke Crossfire.