Dit is Audi van plan in de komende jaren

Terwijl jij weer in je werkplanningen duikt, deelt Audi hun werkplanning voor 2019 en 2020.

Concreet, daar houden we van. Natuurlijk kun je over speculaties ook wel een leuk artikel maken, maar hard nieuws is hard nieuws. Daarom is het arriveren van de welbekende man in okergele regenkledij vandaag een beetje dubbelzijdig. Het is een planning van Audi. De informatie lijkt concreet, maar goed, de info komt van de man in regenjas, niet van Audi zelf. Vandaar dat we je opdragen om dit te zien als voorlopige informatie, bijgeleverd zat een disclaimer dat enige veranderingen wellicht plaats zullen vinden.

Tot die tijd gaan we er even vanuit dat de informatie zo ongeveer klopt en dan zien we best interessante veranderingen. Facelifts, geheel nieuwe modellen, nieuwe motoren: de hele rits. Het zou gaan om de Belgische planning van Audi, wanneer de nieuwe modellen in de showrooms komen te staan in het laatste deel van 2019 en 2020. Het gehele overzicht vind je op de grote plaatjes hier en hier, voor als onderstaande niet duidelijk genoeg zijn.





Want Audi heeft hun best gedaan om deze twee planning zo vol mogelijk te proppen. Daarom zullen we de belangrijkste en opvallende dingen er even uitpikken. In september is het belangrijkste nieuws de twee nieuwe RS’en, de RS6 maar ook de RS7 zullen dan het Audi-gamma verrijken. Er komt een nieuwe topversie van de A8, de 60 TFSI e. Dat is een hybridevariant van de A8 met 450 pk. Een lekkere krachtbron. Verder in 2019 zal de A5 een facelift ontvangen, de nieuwe RS Q3 komt ook als Sportback eveneens als de e-tron, die ook een ‘coupé’-variant krijgt. In november mogen we eveneens genieten van een nieuwe Q5 en de dikste RS-SUV tot nu toe: de RS Q8. Een laatste opvallende dingetje vinden we dat de gefacelifte A4 en A5 ook nog als g-tron aangeboden gaan worden. De aardgas-‘hype’ lijkt een beetje achter de rug te zijn, maar Audi gelooft er nog in.

Het jaar daarna, in maart, zal de nieuwe A3 ten tonele treden. Samen met een nieuwe S3 die 310 pk levert en een S3 Berline (geen Limousine meer) in april. We wilden bij de A4 zeggen dat de g-tron aandrijflijn uitschot is van de huidige A4 en A5 die het kregen toen het nog ‘relevant’ was, maar ook de nieuwe A3 komt als g-tron. De e-tron en de te onthullen e-tron Sportback komen ook als S-versie. Deze worden aangeduid als 60 quattro (de versie met 408 pk is de ’55 quattro’ en de versie met 320 pk is de ’50 quattro’) en zullen 500 pk leveren. Serieuze elektropower in 2020 dus. Daarentegen krijgt diens benzine-derivaat, de SQ8 (momenteel alleen als diesel), een benzinebroer, de 4.0 BiTFSI met 507 pk. Samen met een hele rits nieuwe motoren voor het hele gamma en om af te sluiten: de welbekende e-tron GT zal volgens deze planning in November 2020 verschijnen.

Nogmaals, de data staan niet allemaal vast en zijn georiënteerd op de Belgische markt, in Nederland kan het één en ander afwijken. Helemaal de e-tron GT hekelt rond verschillende onthuldata, dus neem dat met een korrel zout.