Pand van 3 miljoen in hartje Amsterdam heeft puike garage

Rij met één van je bolides naar buiten en sta binnen een paar minuten in de PC.

Als je écht bij de elite van Nederland wil horen, dan heb je natuurlijk een pand op de Amsterdamse grachtengordel. Lekker met je rode broek sigaren paffen en interessant doen op feestjes in Oud-Zuid. Het is niet aan mij besteed, maar misschien is dit hét appartement voor de Autoblog-lezer met liefde voor het Amsterdamse luxeleven en een dikke portemonnee.

In de Jordaan staat dit appartement met meerdere verdiepingen te koop. Het pand is geschikt voor allerlei bestemmingen. Deels woning, deels kantoor. Of je koopt het als belegger en creëert er meerdere woonopties in om het te verhuren. Met een oppervlakte van 442 m2 is er immers veel mogelijk. Het pand bestaat op dit moment uit een bedrijfsruimte en drie woningen. Op de begane grond is een garage waar volgens de advertentie vier auto’s geparkeerd kunnen worden.

Het pand bestaat uit vier woonlagen, heeft acht slaapkamers en meerdere badkamers. De meegeleverde impressie van de makelaar geeft alvast een beeld wat er van de ruimte gemaakt kan worden. De garage inkorten en er een Porsche 918 Spyder parkeren bijvoorbeeld.

Voor het lieftallige bedrag van 3.150.000 euro is het pand van jou. Bekijk de advertentie hier.