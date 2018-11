In beeld: de nieuwe Porsche 911

De onthulling laat niet lang meer op zich wachten!

De 992 zal qua uiterlijk zeker geen revolutie worden ten opzichte van het huidige model. Toch is het altijd weer tof om kennis te maken met een nieuwe 911. Het model zal mogelijk voor het eerst te zien zijn voor het publiek eind november op de LA Autoshow. De Europese première volgt op de Autosalon van Genève volgend jaar.

Voordat het zover is, deelt Porsche enkele kiekjes die gemaakt zijn tijdens het testprogramma. Zoals gebruikelijk, worden nieuwe auto’s naar allerlei plekken op de wereld gebracht om praktijktests te ondergaan. We zien de 992 die water moet trotseren, we zien de auto losgaan op het circuit, sneeuw happen, filerijden en het stadsleven ondervinden in San Francisco.

Die tests kunnen behoorlijk extreem zijn. Zo kreeg de 911 soms temperatuurverschillen van 85 graden Celsius te verwerken. Daarnaast worden de onderdelen van de auto uitvoerig bekeken na de nodige mishandelingen op een circuit. In stadsverkeer kan de verbrandingsmotor juist weer heel warm worden omdat er weinig natuurlijke koeling is. Hoe werkt de airconditioning bij 50 graden in Death Valley of het Midden-Oosten en hoe reageert het interieur hier op? Allerlei zaken die in de praktijk getest moeten worden.

Porsche laat weten dat de nieuwe 911 ruim drie miljoen testkilometers heeft gemaakt als het testprogramma is afgewerkt. Begin 2019 verschijnt de achtste generatie Porsche 911 op de Europese markt.