Koop een Lotus Esprit met ‘seal of approval’ van Colin Chapman

Wat is er beter dan de persoonlijke auto van de oprichter van een merk? Waarschijnlijk niet veel, dus sla je slag met deze Lotus Esprit van Colin Chapman.

Als je de strategie van Lotus wil begrijpen, hoef je meestal alleen terug te vallen op de uitspraak van oprichter Colin Chapman: simplify, then add lightness. Vaak genoeg bleef het merk trouw aan die strategie: Lotus staat bekend om vederlichte sportauto’s. Rijplezier pur sang.

‘Topklasse’

Naast alles wat Lotus had aan kleine, vederlichte sportwagens, was er ook een topmodel. Natuurlijk wel volgens de merkstrategie was hij relatief licht en zeer sportief. Het gaat natuurlijk om de Lotus Esprit. De auto werd gelanceerd in 1976 en heeft het met een paar wijzigingen volgehouden tot 2004. Een paar verschillende motoren hebben in de Esprit gelegen, waaronder uiteindelijk een V8. Maar een rits viercilinders waren de motoren voor in de jaren ’70 en ’80. De auto kende vier ‘generaties’: S1, S2, S3 en S4. Welke de beste is? Ze hebben allemaal wel wat.

Ultiem

Eentje die sowieso altijd leuk is: de S3 Turbo. In de turbo-gekte van de jaren ’80 was dit geen uitzondering. Bij de meeste exemplaren herken je de Turbo snel, vanwege zijn prominente strepen op de zijkant en heel groot ‘Turbo Esprit’ boven de strepen. Uiteraard had hij dan ook een (Garrett) turbo bovenop de viercilinder. Veel meer dan 210 pk kwam er niet uit, maar voor een relatief lichte auto in 1980 was dat netjes.

De maker zelf

Bovendien was Colin Chapman nog levend en wel ten tijde van de eerste drie Esprits. Hij stierf veel te vroeg in 1982 en heeft dus de S4 niet mee mogen maken. Wel heeft hij voor zichzelf nog zo’n retegave S3 Turbo Esprit gekocht. Dat vond plaats in februari 1981 en zijn exemplaar was grijs met rode strepen. Dat staat vast wel ergens vastgelegd, maar een grotere hint naar dat de grijze Lotus Esprit ooit van Colin Chapman is geweest, is dat hij nu te koop staat.

1981 was het tweede productiejaar van de Esprit S3 en zoals gezegd komt er 211 pk uit de viercilinder motor. Het is ‘gewoon’ een Esprit met volledige historie, maar die historie is aanzienlijk. De auto heeft in 1981 ook nog tentoongesteld gestaan op Norfolk Airport, waar Margaret Thatcher er ook nog in heeft gereden. Na al deze festiviteiten kocht Chapman hem. Lang heeft Colin Chapman niet kunnen genieten van zijn Lotus Esprit: zoals gezegd overleed hij in 1982.

Opties

De S3 van Chapman is misschien wel de beste S3 ooit. De auto zit bomvol met allerlei opties die niet standaard op de Esprit zaten. Nieuwe lichtmetalen BBS-velgen, bijvoorbeeld. Stuurbekrachtiging, toen was dat nog helemaal niet normaal voor sportauto’s. Ook zijn er wat kleine aanpassingen gedaan aan het plaatwerk om windgeruis te verminderen. En ten slotte: Chapman had hooikoorts. Dus zat er een pollenfilter in de speciale S3. Oh, en check die heerlijke rode leren stoelen. Hoe 1980 wil je het hebben?

De Lotus Esprit van Colin Chapman staat dus te koop en onderhandelen mag je doen met Mark Donaldson. Wat zoiets speciaals mag kosten is niet bekend (prijs op aanvraag), maar voor driehonderd en een kratje bier hoef je het niet te proberen. Wat je wel krijgt is een Lotus zoals de stamvader van Lotus hem wilde hebben. Dat is wat waard, toch?