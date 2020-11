Koop een MAN waar een Smart in kan - Autoblog.nl

Een MAN waar een Smart in kan. Ha, dat rijmt!

het leven van een autocoureur gaat niet over rozen. Natuurlijk, op dit moment zijn er weinig mensen die zouden willen wisselen met Alexander Albon. Maar zelfs deze sympathieke Red Bull coureur die wel stijf van de stress moet staan heeft het redelijk goed voor elkaar.

Motorhome

Een goed salaris, Aston Martin van de zaak en hij kan om het weekend Max Verstappen ontmoeten. Het zijn juist de lagere klasses waarin het lastig is. Met je kroost door heel Europa rijden om maar te zorgen dat ‘ie bij een kartrace of Formule race kan meedoen. Niet dat er ook maar iemand kijkt, maar dat terzijde. Om het leven dus iets aangenamer te maken, moet je dus jezelf trakteren op deze MAN motorhome.

MAN vrachtwagen

Het is niet een omgebouwd busje of bedrijfswagen, maar een flinke MAN vrachtwagen. Je zult ook een vrachtwagenrijbewijs nadig hebben om ‘m te mogen besturen. Of althans, je hebt iemand nodig die zo’n apparaat mag besturen. Het vehikel, de MAN, komt uit 2013. Deze is vervolgens in 2017 voorzien van een Ketterer Continental Luxury motorhome opbouw.

MAN waar een Smart in kan

Zoals de door onze hoofdredacteur @michaleras verzonnen titel, is dit een MAN waar een Smart in kan. Aangezien wij op de redactie een redactie-Smart hebben, zijn wij natuurlijk extra geinteresseerd in deze kekke automobiel. In de motorhome zit namelijk een compacte garage waar een Smart in past. Eenmaal aangekomen op bestemming, kun je je kamp opzetten en wegkarren in je Smart. Het is ook niet zomaar een Smart, maar eentje die door Brabus onder handen genomen is.

Luxe

Uiteraard is de motorhome voorzien van allerlei mogelijke luxe. Stromend water, douche, toiletten, keuken, magnetron en vaatwasser: het zit er allemaal in. Je zou kunnen aannemen dat een dergelijke camper enorm prijzig is en verrek: dat klopt ook!

Gratis Smart

De MAN waar een Smart in kan kost namelijk 425.750 euro, exclusief belasting. Maar, daar krijg je deze kekke Smart ‘gratis’ bij! Interesse? Bekijk hier de motorhome-advertentie op Racetrailer.com.